Sampdoria | Defrel guarda avanti | “l’incidente? Ho fatto un errore | è stata una brutta

(Di venerdì 22 marzo 2019) L’attaccante dellaha parlato dell’incidente in auto e del suo futuro, sottolineando di voler rimanere allaL’incidente è ormai alle spalle, Gregoireha dimostrato di averlo superato con la super prestazione messa in mostra nel match con il Sassuolo.Massimo Paolone/LaPresseUn gol e tante ottime giocate per il francese che, ai microfoni di Sky Sport, ha raccontato questi ultimi giorni: “èuna settimanaper me, ho avuto questo incidente, l’ho detto anche dopo il primo tempo col Sassuolo: houn, ho lavorato bene tutta la settimana a testa bassa ed era questa la cosa importante. Giampaolo mi aveva chiesto una grande prestazione e io glielo avevo promesso, quindi sono contento di averquesta partita. Non vedo l’ora di ricominciare a giocare per per far vedere alla gente che sono ancora ...

