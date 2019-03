Lupita Nyong’o | «Quando ero un brutto anatroccolo»

vanityfair

(Di venerdì 22 marzo 2019) Mentre parliamo,pesca con le dita alcuni pezzetti di frutta da un cestello. «Ho fame», si scusa. Siamo sole, sedute in una stanza alla fine di un lungo corridoio, in uno dei tanti edifici sparsi negli Universal Studios a Los Angeles, ma lei è truccata, pettinata e vestita in modo inappuntabile. Non sfigurerebbe a un evento pubblico, molto più formale di questo.Il suo nuovo film Noi, in Italia dal 4 aprile, storia di una famiglia e dei suoi spaventosi doppelgänger, in America è stato accolto come un capolavoro horror e la sua prova d’attrice definita come la migliore di sempre. Roba forte, se consideriamo cheaveva già vinto un Oscar nel 2014 con 12 anni schiavo – praticamente il suo primo film – e che il regista di Noi, Jordan Peele, a sua volta, ne aveva vinto uno lo scorso anno per la miglior sceneggiatura originale del suo precedente horror, Get Out, ...

Ticinonline : Lupita Nyong'o: «Mi piace spaventare la gente» #attrice #filmhorror #lupitanyong #scappagetout #nyong - Fashion_Critic_ : Lupita Nyong’o In Schiaparelli – Telemundo ‘Un Nuevo Dia’ - PristonRyan : 'Hai presente quando le cose si mettono in linea? Delle coincidenze.' Lupita Nyong'o vi aspetta dal 4 aprile nel n… -