Maria De Filippi e Carlo Conti - la confessione sul figlio ad Amici prima del Serale : Carlo Conti e Maria De Filippi, un rapporto speciale oltre la TV Teniamo tutti d’occhio i prossimi movimenti tra Maria De Filippi e Carlo Conti perché lui sembra essere in lizza per la conduzione del prossimo Sanremo e l’Amicizia tra i due è cosa risaputa. Almeno a chi segue il mondo del gossip e della televisione […] L'articolo Maria De Filippi e Carlo Conti, la confessione sul figlio ad Amici prima del Serale proviene da ...

Uomini e Donne Over : Gian Battista Cacciato da Maria De Filippi! : A Uomini e Donne Over Maria De Filippi ha perso la pazienza ed ha invitato Gian Battista ad abbandonare il programma definitivamente. Ecco cosa ha fatto sbroccare Maria! Momento di alta tensione a Uomini e Donne. In queste ore si sono registrate le nuove puntate del Trono Over durante le quali Maria De Filippi ha perso definitivamente la pazienza cacciando un cavaliere dallo studio. Stiamo parlando di Gian Battista Ronza, il cavaliere, già al ...

Andrea Zelletta bacia tutte : Maria De Filippi rivela un dettaglio : Andrea Zelletta: il dettaglio che fa infuriare le sue corteggiatrici E’ successo oggi a Uomini e Donne: il tronista Andrea Zelletta, non contento di star conoscendo donne molto diverse tra loro e in grado di tenerle testa, ha deciso di baciarle tutte scatenando la loro ira e la loro accesa reazione. Prima di tutto Federica, dopo diverse esterne e un bacio molto sentito durante il suo compleanno, ha abbandonato il programma. Dopo è venuta ...

Amici - Maria De Filippi e Loredana Bertè. Maurizio Costanzo svela il retroscena : "Perché ha scelto lei" : Il serale di Amici, in onda dal prossimo 30 marzo su Canale 5, vedrà in giuria Loredana Bertè. Maurizio Costanzo, sul settimanale Nuovo, ha detto la sua sul perché Maria De Filippi abbia voluto fortemente il ritorno della cantante all'interno del talent show. "Ogni volta che Loredana partecipa a qua

La Confessione (Nove) - Gomez a Costanzo : ‘Senza di lei sua moglie sarebbe diventata Maria De Filippi?’. ‘Più brava di me’ : Venerdì 22 marzo alle 22.45 su Nove ospite de “La Confessione” di Peter Gomez è il giornalista e conduttore televisivo Maurizio Costanzo. Il direttore de Ilfattoquotidiano.it mostra all’inventore del Maurizio Costanzo Show una foto della moglie, Maria De Filippi, sposata il 28 agosto 1995. “Come fa a essere così brava a fare ascolti?”, chiede Gomez. “Perché Maria è un’altra che si immedesima molto nella ...

Sossio Aruta e Ursula aspettano un figlio : la prima ecografia da Maria De Filippi : Nel trono over di spunta una notizia bomba. Ormai è chiaro che tra Ursula Bennardo e Sossio Aruta sia tornato l'amore, ma a coronare la loro storia è finalmente giunta anche la gravidanza della donna, ...