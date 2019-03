romadailynews

(Di giovedì 21 marzo 2019) STADIO ROMA: DE VITO NON RISPONDE A GIP, MEZZACAPO SI DIFENDESi e’ avvalso della facolta’ di non rispondere Marcello De Vito, ex presidente del Consiglio comunale, da ieri in carcere a Regina Coeli nell’ambito dell’inchiesta su presunti atti corruttivi legati al nuovo stadio della Roma. De Vito che oggi avrebbe dovuto sostenere l’interrogatorio di garanzia, saltato dopo che il suo avvocato ha rimesso l’incarico, chiedera’ nei prossimi giorni di essere ascoltato per chiarire la sua posizione. Si e’ difeso invece e ha negato le accuse, l’avvocato Camillo Mezzacapo, che davanti al gip ha detto di non aver percepito “nessuna tangente, ma solo compensi per attivita’ professionali”.PAURA SU METRO A: SCALA MOBILE ‘BARBERINI’ SI ACCARTOCCIAMomenti di paura questa mattina alla stazione Barberini della ...

romadailynews : #TG RDN del 21/03/19: STADIO ROMA: DE VITO NON RISPONDE A GIP, MEZZACAPO SI DIFENDE Si e… - romadailynews : #TG RDN del 20/03/19: TERREMOTO IN CAMPIDOGLIO, ARRESTATO DE VITO (M5S) PER CORRUZIONE… - romadailynews : #TG RDN del 19/03/19: CUCCHI: CHIUSA INCHIESTA PER DEPISTAGGI, 8 CC A RISCHIO PROCESSO… -