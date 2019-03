Quando il Napoli sale in cattedra | i prof giocano a parlare di calcio

Ong Mediterranea - il delirio di De Magistris sui migranti : "Da Quando c'è la bandiera di Napoli..." : "Portiamo fortuna". Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris scende in campo nella vicenda della nave Mare Ionio della Ong Mediterranea, ferma a una miglia e mezza da Lampedusa con 50 migranti a bordo. "Dopo che Mediterranea ha issato sulla nave la bandiera napoletana si sono salvate vite umane, tra

Napoli - Quando è la camorra a sgomberare gli abusivi del "mercato della monnezza" : "Ve ne dovete andare da qui. Ci avete scocciato. Avete capito che ve ne dovete andare da qui?", urlavano in dialetto napoletano contro alcuni abusivi. Sono arrivati in due in sella a una moto di grossa cilindrata e hanno iniziato a seminare il terrore tra i venditori del "mercato della monnezza" che da tempo a Napoli popolano Porta Nolana. Poi l"aggressione contro alcuni di loro. A motore acceso e rombante si sono avvicinati ad un paio che ...

Napoli a -15 - pochi rischi per la Juve : Quando può arrivare lo scudetto : GENOVA - La prima battuta d'arresto della Juventus in campionato ha avuto l'effetto di una bevanda energetica sul Napoli: la squadra di Carlo Ancelotti ha battuto l'Udinese, accorciando in classifica. ...

Calendario Europa League 2019/ Quando si gioca? Quarti : Napoli Arsenal - tutte le date : Calendario Europa League 2019: ecco tutte le date delle fasi finali del secondo torneo europeo. Ai Quarti ci sarà al sfida Napoli-Arsenal.

Insigne sbotta : 'L'unico a essere criticato Quando non segno o gioco male. Oggi Napoli con poca personalità' : L'attaccante e capitano del Napoli Lorenzo Insigne è intervenuto a Sky Sport per commentare l'1-1 col Sassuolo: 'Per come s'era messa la partita il pareggio va bene, anche se ci va un po' stretto. Siamo stati poco cattivi, abbiamo avuto poca personalità, tutti . L'...

Salisburgo-Napoli - Europa League 2019 : Quando si gioca il ritorno? Programma - orario e tv : Giovedì 14 marzo si giocherà Salisburgo-Napoli, ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League 2019 di calcio. I partenopei hanno dominato il match d’andata imponendosi con un roboante 3-0 e dunque hanno già messo una seria ipoteca sulla qualificazione ai quarti di finale della seconda competizione continentale per importanza, i ragazzi di Carlo Ancelotti si sono scatenati al San Paolo e ora potranno amministrare il cospicuo ...

Scudetto anticipato : la Juve passa a Napoli e vola a +16 Quando mancano dodici partite alla fine : Il record assoluto d'imbattibilità in trasferta, ventisei partite di fila, coincide con una vittoria che vale l'ottavo Scudetto consecutivo: la logica, a volte, zittisce la matematica, e immaginare ...

Scudetto Juventus - in caso di vittoria sul Napoli : ecco Quando può arrivare : Scudetto Juventus – Come già avevamo riportato qualche settimana fa, lo Scudetto bianconero potrebbe arrivare con largo anticipo. I 13 punti di distanza tra Juve e Napoli sancirebbero la fine della corsa Scudetto già i primi di maggio. In caso di vittoria della Juventus stasera, i punti diventerebbero 16 e il titolo di campioni d’Italia […] More

Napoli-Zurigo - Quando si gioca? Date - programma - orari e tv delle sfide di andata e ritorno : Il Napoli affronterà lo Zurigo nei sedicesimi di finale dell’Europa League 2019, i partenopei sono stati fortunati e hanno pescato la squadra svizzera che è abbondantemente alla portata. I ragazzi di Carlo Ancelotti partiranno con tutti i favori del pronostico dopo la delusione dell’eliminazione dalla Champions League e proveranno a farsi strada nella seconda competizione per importanza: l’andata si giocherà in terra elvetica, ...

Zurigo-Napoli - Quando in Svizzera giocò Aristoteles : pupillo di Canà : C'era una volta un numero 9 che giocava in un campo di fango del Brasile. Alto, tecnico, una sorta di Ibrahimovic catapultato nel 1984, spalle larghe e "piedoni". Ha il nome di un filosofo, gli occhi ...

