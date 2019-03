MSC | crociere low cost in offerta

Una Bellissima per MSC crociere - il battesimo a Southampton : Nonostante una bufera, che ha ricordato che il mare è sempre il mare e non sempre si lascia imbrigliare, la compagnia Msc Crociere ha battezzato ieri a Southampton, in Inghilterra, la nave Bellissima. ...

Turismo - ecco le Crociere del futuro : per MSC un piano da 21 miliardi per 29 navi : Msc Bellissima, la nave da crociera che Sophia Loren battezza oggi a Southampton, è la quarta delle 17 nuove navi previste da piano industriale da 13,6 miliardi che porteranno entro il 2027 la flotta Msc ad un totale di 29 unità. Lo ha detto a Southampton il Country manager Italia di Msc, Leonardo Massa, precisando che Bellissima, realizzata nei cantieri di Sainte Nazaire, in Francia, è costata circa 900 milioni di euro. Sempre nel 2019 entrerà ...

Crociere : MSC battezza una nuova nave Bellissima a Southampton : Festa anglo italiana a Southampton, in Inghilterra, nel segno di MSC Crociere. La sera del 2 marzo la compagnia di Gianluigi Aponte tiene a battesimo nel porto inglese a sud di Londra MSC Bellissima, quarta nave di un programma di investimenti da quasi 14 miliardi di euro che porterà entro il 2027 la flotta MSC a 29 unità. Come da tradizione, a fare da madrina all’evento Sophia Loren, che ha tenuto a battesimo tutte le navi da crociera ...

MSC crociere - ricevuta in consegna Bellissima. Cerimonia della moneta per Msc Virtuosa : SAINT NAZAIRE - Una nave dopo l'altra. Msc Crociere , la più grande compagnia di Crociere a capitale privato al mondo, ha preso in consegna oggi Msc Bellissima da Chantiers de l'Atlantique, società tra i leader mondiali nella costruzione navale, e nello stesso giorno c'è stata la Cerimonia della moneta, per la ...

MSC crociere diventa official sponsor del Paris Saint-Germain football club : MSC Crociere, la più grande compagnia di Crociere a capitale privato con sede in Svizzera, e Paris Saint-Germain, tra i club a più rapida crescita nel mondo, hanno annunciato una nuova partnership in esclusiva grazie alla quale MSC Crociere diventerà la compagnia di crociera ufficiale del top club di calcio francese. La collaborazione tra i due brand durerà i prossimi due anni e sarà presentata nel corso della stagione dentro e fuori dallo ...

MSC crociere diventa official sponsor del Psg : MSC Crociere, la più grande compagnia di Crociere a capitale privato con sede in Svizzera, e Paris Saint-Germain, tra i club a più rapida crescita nel mondo, hanno annunciato una nuova partnership in esclusiva grazie alla quale MSC Crociere diventerà la compagnia di crociera ufficiale del top club di calcio francese. La collaborazione tra i due brand durerà i prossimi due anni e sarà presentata nel corso della stagione dentro e fuori dallo ...

Paris Saint-Germain - annunciata una nuova partnership con MSC crociere : firmato un accordo biennale : La collaborazione tra i due brand durerà i prossimi due anni e sarà presentata nel corso della stagione dentro e fuori dallo stadio del PSG MSC Crociere, la più grande compagnia di Crociere a capitale privato con sede in Svizzera, e Paris Saint-Germain, tra i club a più rapida crescita nel mondo, hanno annunciato una nuova partnership in esclusiva grazie alla quale MSC Crociere diventerà la compagnia di crociera ufficiale del top club di ...

MSC crociere - entro il 2027 flotta di 29 unità. Prima nuova nave "Bellissima" dal prossimo mese : entro il 2027 MSC Crociere disporrà di 14 nuove navi che assieme alle attuali porteranno la flotta a 29 unità. Un tasso di crescita del 130% in termini di croceristi ospitati a bordo, con una media di ...

MSC crociere prima al mondo per crescita flotta : Msc Crociere è la compagnia crocieristica che a livello mondiale sta crescendo più di tutte le altre. Entro il 2027 è prevista l'entrata in servizio di 14 nuove navi che si aggiungeranno alle 15 ...

In MSC crociere arriva Zoe - prima assistente virtuale del settore : ZOE - la prima assistente virtuale di crociera al mondo - è pronta a portare i servizi per gli ospiti delle navi MSC Crociere a nuovi entusiasmanti standard di innovazione tecnologica incentrata sul ...