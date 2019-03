Una vulnerabilità del componente WebView ha messo a rischio la sicurezza di Android

Kaspersky Lab svela Una nuova vulnerabilita' zero-day per Windows sfruttata da un gruppo di cybercriminali scoperto di recente : ... infrastrutture critiche, enti governativi e utenti privati di tutto il mondo. Il portfolio completo di sicurezza dell'azienda include la miglior protezione degli endpoint e numerosi servizi e ...

Windows 7 : scoperta Una vulnerabilità zero-day : I ricercatori di Google hanno scoperto una nuova vulnerabilità, in Windows 7 e nelle precedenti versioni, che mette a rischio i suoi utenti. vulnerabilità zero-day Le falle di questa tipologia racchiudono exploit, carenze di programmazione e debolezze che ancora non hanno una soluzione definitiva o una patch di sicurezza per ridurre i rischi. La scoperta della vulnerabilità è stata fatta da Google durante alcune ricerche. Il pericolo dietro la ...