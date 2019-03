Qualche dubbio sulla FED

Lunezia Volley in trasferta a Imperia con Qualche dubbio : La Spezia - Lunezia Volley probabilmente ancora senza l'opposto Rebecca Lupi nella trasferta ad Imperia contro il pericolante Maurina Strescino, valevole per la 18.a giornata del campionato di Serie C ...

MotoGP - Valentino Rossi lascia Losail con Qualche dubbio ma con rinnovata fiducia : Valentino Rossi chiude i suoi test pre-stagionali con il sorriso sulle labbra. Non si tratta di uno di quei sorrisi ampi ed a trentadue denti, ancora no, ma quanto visto tra Sepang e Losail non può che avere rincuorato il nove volte campione del mondo, dopo due anni nei quali la Yamaha, per usare un eufemismo, non gli ha dato una mano. Il Mondiale MotoGP 2019 è distante ormai pochi giorni, dato che prenderà il via nel fine settimana del 10 ...