Stadia Lo streaming dei videogame secondo Google

Ecco Google Stadia - il servizio di game streaming di Google : vediamo come funziona : Alla game Developers Conference, che si sta svolgendo a San Francisco, Google ha annunciato Stadia , la piattaforma di game streaming chelavora su Chrome.

Google annuncia Stadia : scopriamo il servizio streaming e tutti i dettagli : "Una piattaforma per tutti, davvero per tutti". Queste le parole del CEO di Google, Sundar Pichai.Google ha appena rivelato Stadia il nuovo servizio in streaming che debutterà in Nord America e in Europa nel corso di questo 2019. Ecco i primi dettagli svelati alla GDC 2019: Si parla anche di accesso diretto, della possibilità di vedere un gioco per esempio su YouTube e di accederci immediatamente senza barriere di alcun tipo. Si parla di una ...