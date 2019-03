NoiPA annuncia aggiornamento APP | arriva ‘consultazione pagamenti’

scuolainforma

(Di martedì 19 marzo 2019) Sulla pagina ufficialedi Facebookl’annuncio che molti attendevano: il servizio ‘consultazione pagamenti‘ è disponibile finalmente anche sull’APP. Tra le negatività espresse circa la nuova applicazione che ha fatto il suo debutto alcune settimane fa, c’era proprio la mancanza di questa sezione. Il portale aveva giàto che presto ci sarebbero state novità in proposito.ComunicatoAPPha comunicato ieri: “È disponibile un nuovoper l’App“Consultazione Pagamenti”, il servizio che permette di visualizzare l’importo netto relativo all’ultima rata elaborata, in anticipo rispetto alla pubblicazione del cedolino stipendiale. Scarica subito l’da Google Play o da App Store.” Scopri anche come leggere il cedolino dello stipendio.L'articolo...

