Migranti | ok a sbarco Mare Jonio Procura dispone sequestro nave

Migranti : De Falco - 'non esiste provvedimento che vieti sbarco a Lampedusa' : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - "Situazione nave Mare Jonio: non esiste alcun provvedimento che vieti lo sbarco nel porto di Lampedusa. E comunque, data la burrasca in arrivo da Nord Ovest, la nave ha diritto ad entrare in porto e i minori non accompagnati ad essere immediatamente sbarcati. Ci sarebb

Migranti - Ong italiana salva 49 persone<br>GdF e Salvini vietano lo sbarco a Lampedusa : La nave 'Mare Jonio' della Ong italiana Mediterranea Saving Humans ieri sera ha salvato 49 Migranti - 12 minorenni - a 42 miglia nautiche dalle coste libiche; i Migranti si trovavano a bordo di un gommone in avaria che imbarcava acqua, la cui presenza era stata segnalata dall'aereo di ricognizione Moonbird della ONG Sea Watch. La Mare Jonio ha risposto alla chiamata d'emergenza in conformità con il diritto internazionale e ha contestualmente ...

La nave “Mare Jonio” con a bordo 49 Migranti si mette a riparo dal maltempo a sud di Lampedusa : divieto di sbarco : E’ arrivata a Lampedusa la nave ‘Mare Jonio‘ della Ong Mediterranea Saving Human, che ha soccorso in acque internazionali, a 42 miglia dalle coste libiche, 49 persone che si trovavano a bordo di un gommone in avaria che imbarcava acqua. La nave si è sistemata a sud dell’isola per mettersi a riparo dal maltempo. Ma al momento, come conferma all’AdnKronos il capo missione Luca Casarini, da lì “non si possono ...

