Microsoft Launcher per Android si aggiorna alla versione 5 3 beta | ecco le novità

Microsoft Launcher (beta) si aggiorna : miglioramenti per le cartelle : La variante beta di Microsoft Launcher si è appena aggiorna ta sul Play Store di Google alla nuova versione numerata 5.2 introducendo diversi miglioramenti . Novità Le cartelle non appaiono più a schermo intero bensì in finestra per un utilizzo semplificato con una sola mano e su dispositivi con display di grandi dimensioni. La scheda giornaliera di Microsoft Rewards consente ora di guadagnare punti usando Microsoft Launcher e completando le ...

Microsoft Launcher per Android si aggiorna in beta alla versione 5.1 con alcune novità : Microsoft Launcher per Android passa alla versione 5.2, per ora in fase di beta test: scopriamo insieme quali sono le novità apportate da questo nuovo aggiornamento. L'articolo Microsoft Launcher per Android si aggiorna in beta alla versione 5.1 con alcune novità proviene da TuttoAndroid.