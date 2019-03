I Retroscena di Blogo | Iva Zanicchi verso il Grande fratello

I Retroscena di Blogo : Per Reazione a catena dieci conduttori possono bastare? E voi chi vorreste ? : Ho visto un uomo che moriva per amore Ne ho visto un altro che più lacrime non ha Nessun coltello mai Ti può ferir di più Di un grande amore che ti stringe il cuorCosi diceva il pezzo di Battisti-Mogol cantato dallo stesso Lucio Battisti "dieci ragazze". E sembra proprio che si parta dal numero 10 per arrivare alla scelta del prossimo conduttore di Reazione a catena, in onda da fine maggio a metà settembre sulla Rete 1 della Rai. Nei giorni ...

Retroscena Blogo : il serale di Amici 18 sarà in diretta : Le prime notizie ufficiali sul serale di Amici 18 sono arrivate nello speciale andato in onda oggi pomeriggio su Canale 5: Ricky Martin direttore artistico di una delle due squadre, 12 posti a disposizione (al momento gli allievi ammessi sono 11), presenza in studio di una orchestra composta da giovani professionisti e ritorno di Giuliano Peparini come direttore artistico (al posto di Luca Tommassini, che secondo quanto ci risulta avrebbe ...

I Retroscena di Blogo : Gigi D'Alessio ad un passo da The Voice 2019 : Potrebbe essere terminata la tanto travagliata gestazione della nuova edizione di The Voice. Dopo l'approdo fra i coach di The Voice 2019 di Morgan, Elettra Lamborghini e Gué Pequeno, tutto si era arenato dopo lo stop a Sfera Ebbasta. Tanti i nomi circolati per la giuria di questo programma, ultimo dei quali quello di Carla Bruni, che però alla fine ha declinato l'invito.Di Arisa ne avevamo già parlato da queste colonne e fra i papabili coach ...

Retroscena Blogo : Luca Tommassini fuori da Amici - cosa è successo con De Filippi e Peparini? : In attesa di scoprire i nomi dei direttori artistici delle due squadre (sono stati forniti, negli scorsi giorni, alcuni indizi: saranno due uomini, entrambi hanno una passione per le moto e le guidano, uno dei due è sposato, l’altro no, Non sono necessariamente due cantanti, uno dei due è nato tra novembre e gennaio e l’altro tra febbraio e aprile), iniziano a circolare alcuni rumors sul dietro le quinte del serale di Amici 18, al via su ...

I Retroscena di Blogo : Marco Ferrante da domani vice di Crippa all'informazione Mediaset : La notizia era stata data un mese fa dal sempre informatissimo sito di Roberto D'Agostino. Marco Ferrante scelto quale vice direttore dell'informazione del gruppo Mediaset. L'ex vice direttore di La7 da domani sarà il vice di Mauro Crippa. Una carriera quella di Ferrante che lo ha visto già protagonista nell'azienda fondata da Silvio Berlusconi, dove ha lavorato per 8 anni al Tg5, per poi passare al Foglio dove si è occupato di economia. ...

I Retroscena di Blogo : Ballando con le stelle 2019 ed il cast vero (non ancora chiuso) : Le indiscrezioni rispetto al cast della prossima edizione di Ballando con le stelle fioccano giorno dopo giorno. Non sempre però i fiocchi quando cadono a terra rimangono tali e spesso e volentieri si trasformano in anonime gocce di pioggia, che poi si confondo sul suolo, senza lasciare nulla di magico, come invece la neve lascia, donando un candido mantello a tutto ciò che va a ricoprire. ...

I Retroscena di Blogo : cosa è successo a L'Isola dei famosi? : UPDATE: Barbara Cappi ha smentito il Retroscena di Blogo che la riguardava e ha precisato che continuerà a coprire il ruolo di autrice dei copioni di Alessia Marcuzzi. L'Isola dei famosi rimarrà orfana da qui alla fine dell'edizione di un capo progetto?prosegui la letturaI Retroscena di Blogo: cosa è successo a L'Isola dei famosi? pubblicato su TVBlog.it 06 marzo 2019 18:34.

I Retroscena di Blogo : Barbara Cappi nuovo capo progetto dell'Isola dei famosi : E' di poco fa la decisione di Mediaset di rivoluzionare il gruppo che confeziona l'Isola dei famosi, questo dopo la vicenda che ha visto coinvolto Riccardo Fogli nel corso dell'ultima puntata del realty show di Canale 5. Isola dei famosi, caos Riccardo Fogli: Cristiana Farina lascia l'incarico di capoprogetto Isola dei famosi 2019, via il capoprogetto Cristiana Farina e altri autori dopo ...

I Retroscena di Blogo : Il Piano industriale della Rai verso l'approvazione : Stamattina alle 10:30 si riunirà il Consiglio di Amministrazione della Rai per votare l'ambizioso Piano industriale presentato dall'amministratore delegato della tv pubblica Fabrizio Salini, emendato poi dal Presidente Marcello Foa e dagli altri componenti del consiglio di amministrazione di viale Mazzini.Nove direzioni di contenuti (Intrattenimento prime time, Intrattenimento day time, Intrattenimento culturale, Fiction, Cinema e serie ...

I Retroscena di Blogo : Nessun atleta paralimpico a Ballando con le stelle 2019 ed in arrivo Nunzia De Girolamo : Se n'è parlato in questi giorni. La notizia che è circolata su alcuni siti negli ultimi tempi, raccontava di un probabile approdo nel cast dell'edizione 2019 di Ballando con le stelle di un atleta paralimpico. Su alcuni organi di informazione si diceva che fra i concorrenti della nuova serie dello show ballerino di Rai1 potesse arrivare un atleta in sedia a rotelle. La voce era circolata dopo una intervista che Milly Carlucci ha concesso ...

I Retroscena di Blogo : Freccero vuole Carla Bruni a The Voice - ma lei vuole The Voice ? : Se Parigi avesse il mare sarebbe una piccola Bari, ma se Voice avesse un tocco di Parigi, sarebbe The Voice ? Secondo Carlo Freccero si, anzi, secondo il direttore della seconda rete della televisione pubblica, che ha un passato professionale oltralpe, la Francia donerebbe al programma condotto da Simona Ventura quell'allure così tremendamente fine ed elegante da dare quel tocco d'internazionalità alla trasmissione, che sarà il manifesto ...

I Retroscena di Blogo : Foa e Salvini riscrivono il piano industriale di Salini che ha dietro di se l'ombra di due pretendenti : Come'è bella la Rai, com'è grande la Rai, com'è viva la Rai, com'è allegra la Rai, parafrasando il pezzo di Giorgio Gaber "Com'è bella la città" del 1969. L'attuale amministratore delegato della tv pubblica sta per presentare al consiglio di amministrazione della Rai il piano industriale da lui commissionato al consulente "Boston Consulting Group" che strizza l'occhio alla riorganizzazione del gruppo televisivo pubblico France Tèlèvision ...