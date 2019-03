Di Maio sembra un bot che shakera mezzo secolo di linguaggio politico

Reddito - Di Maio : “Su Navigator spero intesa con Regioni”. Ma il Pd attacca : “Selezione sembra settimana enigmistica” : “Qualsiasi tipo di decisione sui Navigator spero possa essere presa in accordo con le Regioni, è in corso una interlocuzione”. A rivendicarlo il ministro allo Sviluppo economico, Luigi di Maio, rispondendo al question time in aula alla Camera. “È mio prioritario interesse – ha aggiunto il vice premier – trovare una intermediazione con le Regioni anche alla luce di questa nuova figura dei Navigator”. Dal Pd, ...

De Luca irride Di Maio : 'Sembrava Walter Chiari con il sarchiapone - Tav? Siamo al cabaret' : Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, non è mai stato tenero nei confronti del Movimento Cinque Stelle. Ogni sua uscita ha messo in chiaro la sua antipatia nei confronti dei grillini, spesso accusati di inadeguatezza con particolare riferimento al suo correggionale Luigi Di Maio. Nei giorni in cui, tra le altre questioni, si parla dell'appropinquarsi del momento in cui inizierà ad essere erogato il reddito di cittadinanza, il ...

Tav - Di Maio : “Ridimensionamento è supercazzola”. Poi Di Battista si arrabbia con giornalista : “Ma le sembra normale?” : “Il ridimensionamento della Tav è una supercazzola“. A dirlo, rispondendo a Matteo Salvini, il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio. “Per me valgono le priorità. Lavoriamo, nel governo, sulle cose su cui siamo d’accordo. Altrimenti ho la sensazione che qualcuno voglia creare tensioni a tutti i costi”. Il ministro del Lavoro, a Ortona, è stato interrotto da un giornalista. L’episodio ha spinto Alessandro ...