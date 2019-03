Violenza sulle donne | Bonafede | Pene più dure per stalking e abusi

"Condanne più dure per femminicidi e Violenza sulle donne" : l'annuncio del M5s : Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede (M5s): "C'è un dramma culturale e sociale che si consuma ogni giorno, la...

Bonafede : pene più dure per femminicidio e Violenza sulle donne : Roma, 18 mar., askanews, - pene più forti per le violenze sessuali, e anche per i maltrattamenti in famiglia e lo stalking. "Perché, per stare dalla parte delle donne, non servono le parole, ma i ...

'Rape Day' : il videogioco della Violenza sulle donne è stato rimosso dal web : In queste ore non si sta facendo altro che parlare di un assurdo videogioco, pubblicizzato in America, incentrato sulla violenza sessuale nei confronti delle donne. Si chiama "Rape Day" e simula, in modo assolutamente realistico e inquietante, maltrattamenti e abusi verso il genere femminile. Il protagonista è un uomo molto robusto dall'aspetto decisamente sospetto: costui può tranquillamente adescare tutte le donne che incontra lungo il suo ...

Violenza sulle donne : gelosia - delusione - risentimento? Sono aggravanti non attenuanti! : Altra sentenza pericolosissima per i diritti delle donne e per il contrasto alla Violenza sulle donne a Genova. Un pubblico ministero aveva chiesto una pena di 30 anni per un uomo che aveva ucciso la compagna: la colpì con diverse coltellate al petto dopo aver scoperto che non aveva mantenuto la promessa di lasciare l'amante.Il giudice, per questo, ha concesso le attenuanti generiche e lo ha condannato a 16 anni. Nella motivazione della ...

'Nemmeno con un fiore' : all'Iis Mattei l'evento per dire no alla Violenza sulle donne : Un tema, purtroppo, sempre di stringente attualità, come dimostrano i tanti, troppi, drammatici servizi giornalistici e articoli di cronaca quotidiana. Si tratta di formare i ragazzi perché fermino ...

Arrestato a Roma un finto regista per Violenza sessuale sulle aspiranti attrici : Roma, 11 mar., askanews, - Un 69enne Romano, sedicente regista e produttore artistico, nonché presidente di una 'accademia' in zona Aurelia, è stato Arrestato a Roma dai carabinieri per violenza ...

La sindaca Raggi preferisce la settimana bianca all'impegno contro la Violenza sulle donne : L'esempio emblematico di questa politica risale al 17 maggio scorso, quando fu emanata una mozione del Movimento Cinque Stelle , approvata dal Comune di Roma, per riappropriarsi della sede della ...

Colpisce compagna con 14 coltellate : ancora Violenza sulle donne : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Colpisce compagna con 14 ...

morta Anna Costanza Baldry - la psicologa 'eroe del quotidiano' : combattè la Violenza sulle donne : Aveva speso buona parte della sua vita a fianco delle donne che subiscono violenza. Una ricercatrice attenta e instancabile che comprese da subito l'importanza di prevenire la violenza contro le donne.

Violenza sulle donne - Boldrini a Salvini : "Codice rosso inapplicabile" : Laura Boldrini ha trovato un altro motivo per attaccare Matteo Salvini: il 'Codice rosso', la nuova legge con cui il governo intende tutelare maggiormente le donne vittime di abusi sessuali.Secondo la Boldrini la richiesta tassativa del pm di vedere la parte lesa entro tre giorni dalla Violenza"in un mondo ideale sarebbe auspicabile" ma "nella realtà italiana della giustizia" è un qualcosa di "inapplicabile"."Andrebbe a creare delle enormi ...

"Senza catene" " esposta l'opera degli alunni del liceo artistico "Bernardino Di Betto" contro la Violenza sulle donne : UMWEB, Perugia. Nella Giornata Internazionale della Donna un messaggio di speranza per il futuro arriva dai ragazzi della classe V°E del liceo artistico "Bernardino Di Betto", che dopo più di un anno ...

Messina - uccisa di botte dal fidanzato : ultimo post su Fb contro la Violenza sulle donne : Purtroppo, ancora una volta, bisogna portare alla luce un altro caso di femminicidio avvenuto nei giorni scorsi nel nostro territorio. In particolare, in provincia di Messina, dove la ventinovenne Alessandra Immacolata è stata trovata morta da suo padre, dopo che è stata picchiata e uccisa di botte dal suo fidanzato, il ventiseienne Christian Ioppolo. Secondo quanto si apprende dal quotidiano Corriere della Sera, non era la prima volta che usava ...

8 marzo - Mattarella : 'Basta assistere inerti alla Violenza sulle donne' : Superare gli squilibri e le condizioni di sfruttamento, liberare la società da barriere e pregiudizi, fermare le violenze sulle donne sono le premesse per progettare insieme un mondo più giusto di ...

8 marzo - Mattarella : basta assistere inerti a Violenza sulle donne : «Non possiamo continuare ad assistere inerti alla violenza nelle case e nelle strade. Ancora ieri, nel nostro Paese, sono state assassinate due donne - Alessandra e Fortuna - vittime di una...