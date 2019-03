Per la prima volta in Italia ci sono più di 10 000 startup

ScoPerto l’astrolabio più antico del mondo : il rarissimo strumento di navigazione è da Guinness dei primati : Era a bordo delle navi portoghesi di Vasco de Gama all’epoca del suo secondo viaggio in India l’astrolabio più antico del mondo, e la sua datazione risale agli anni compresi fra il 1496 e il 1501. Mancava solo un dettaglio: confermare la sua autenticità, cosa che è stata dimostrata dall’università britannica di Warwick ed ha valso all’oggetto per l’individuazione dei corpi celesti il Guinness dei ...

La Festa di Primavera Per gli sposi nel suggestivo Spazio Parco Milano : Un luogo suggestivo, un ampio Spazio verde, una cascina lombarda dei primi dell'Ottocento e l'eleganza di un Parco di 22mila metri quadrati. Insieme all'aroma di un buon tè o a quello del tipico aperitivo milanese, il tutto unito alla possibilità di poter discutere delle nuove tendenze 2019 e delle anticipazioni della prossima stagione 2020 in tema di matrimonio, con i migliori professionisti del settore wedding.L'appuntamentoAccade alle porte ...

Isola dei famosi 2019 : Bettarini e Capparoni Perdono il coltello - la prima pesca di Paolo Brosio : Paolo Brosio, dopo 40 giorni in Honduras, cattura, per la prima volta, un pesce. I suoi compagni di spedizione sono Marco Maddaloni e Aaron Nielsen. Il giornalista, colto da un momento di euforia,denuda il figlio della Nielsen battendogli le chiappe con le mani.prosegui la letturaIsola dei famosi 2019: Bettarini e Capparoni perdono il coltello, la prima pesca di Paolo Brosio pubblicato su Gossipblog.it 18 marzo 2019 16:34.

Costanza Caracciolo parla del dramma dell’aborto Per la prima volta : Costanza Caracciolo parla per la prima volta dell’aborto subito ormai più di un anno fa. Era il 2017 e su tutti i giornali uscì la notizia della gravidanza dell’ex velina, incinta di Bobo Vieri. Poco dopo però Costanza ebbe un aborto e dovette fare i conti con un dolore indescrivibile. “Fu bruttissimo – ha ricordato in un’intervista a Fuorigioco -. Ero dal dentista quando uscì su giornali e siti la notizia che ero ...

Scherma - Coppa del Mondo Anaheim 2019 : la prima di Tommaso Marini - conferme Per Volpi e Foconi : L’Italia della Scherma si conferma ai vertici mondiali, dopo l’ennesima prestazione eccellente. Nel Grand Prix di fioretto maschile e femminile ad Anaheim la squadra azzurra sfiora il primo gradino del podio, collezionando due secondi posti (Alice Volpi e Tommaso Marini) ed un terzo (Alessio Foconi). Una prova nel complesso davvero molto positiva, vista la presenza di otto azzurri nei quarti di finale tra i due tabelloni. Questa è ...

8 blazer uomo Per la primavera-estate : Comodo, leggero e destrutturato. Il blazer è senza dubbio il tipo di giacca più amato per la primavera-estate. In cotone, lana e seta o misto lino, si presta sia per i momenti di svago, sia per l'ufficio. Molto apprezzato da chi predilige lo spezzato e uno stile non troppo formale, il blazer viene spesso indossato, con successo, anche con jeans e pantaloni sportivi, mocassini o sneakers. Lo stile rilassato e la vestibilità ...

Alessia Macari prima del matrimonio : "Sono dimagrita Per lo stress" : Barbara D'Urso ha invitato a Domenica Live Alessia Macari , vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip e promessa sposa di Oliver Kragl . La 'Ciociara', come i fan la ricordano e la ...

La Primavera dell'Europa tarda ad arrivare. Ma Per farla nascere bisogna combattere : «In un mondo in cui tra le grandi potenze ogni punto di contatto è sempre più un punto di frizione, le sfide esterne all'esistenza dell'Unione europea si fanno sempre più minacciose. Per questo ...

Fermilab - prima pietra acceleratore lineare suPerconduttore PIP-II : Roma, 18 mar., askanews, - Al Fermilab, negli Stati Uniti, si è svolta la cerimonia di posa della prima pietra di uno dei più importanti progetti per il futuro della fisica, in cui l'Italia porta un ...

La SuPerluna dà il benvenuto all’Equinozio di Primavera 2019 : il satellite apparirà più grande e luminoso : Arriva una nuova Superluna: il nostro satellite apparirà più grande e luminoso nella notte tra mercoledì 20 e giovedì 21 Marzo, proprio in concomitanza dell’Equinozio di Primavera 2019 (20 Marzo alle 22:58 ora italiana). Le dimensioni del nostro satellite sembreranno differenti rispetto alla norma perché verrà a trovarsi nel punto più vicino alla Terra lungo la sua orbita (il perigeo, 359.380 km), a poche ore di distanza dal ...

Volley femminile - Sara Bonifacio : “A Busto la mia prima stagione da protagonista - se la spalla me lo Permette sarò in Nazionale” : ESCLUSIVA OA SPORT – Giornate di attesa e tensione in casa della Unet E-Work Busto Arsizio alla vigilia della finale di CEV Cup. Martedì 19 marzo le ragazze allenate da Marco Mencarelli voleranno in Romania per affrontare la partita di andata in casa dell’Alba Blaj. Tra le principali protagoniste dell’eccellente stagione condotta sino a questo momento dalle Farfalle c’è sicuramente Sara Bonifacio. Dopo quattro stagioni a ...

Anteprima di Ligabue all'Italghisa Per pochi fan : "Passano gli anni - non la voglia" : REGGIO EMILIA - Una sorta di Anteprima assoluta del prossimo tour, quella portata ieri sera da Ligabue sul palco della Fonderia Italghisa di Reggio Emilia. Con una scaletta dedicata al nuovo album '...

Vi consiglio "Drip" di The Marias & Triathlon Perché vi catturerà dalla prima nota : Ci sono pezzi che seppur ascoltati a basso volume si fanno notare, eccitano la nostra curiosità. Questo 'deep deep' mi ha catturato dalla prima nota e la band è da tenere d'occhio.