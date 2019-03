Overwatch League | definiti i Playoff

Overwatch League : i New York Excelsior prendono il volo in classifica : Il primo match di venerdì ha visto scontrarsi i Washington Justice e i Philadelphia Fusion, la squadra della capitale degli USA subisce l'ennesima sconfitta. Infatti i Washington riescono a ...

L'Overwatch League è diventata grande - articolo : Diciamoci la verità: nel momento in cui Blizzard Entertainment annunciò la Overwatch League per la prima volta, erano in pochi a credere nelle potenzialità dell'offerta. Quando, attorno al 2016, iniziarono ad emergere i primi dettagli sui 20 milioni di dollari di investimento richiesti per ritagliarsi uno spazio nella lega e fu espressa la volontà di creare una serie di squadre su base cittadina, quasi tutti gli esperti del settore storsero il ...