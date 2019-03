Il robot che impara a camminare proprio come fanno i cuccioli

Dal supermercato a casa - ecco MoBot : il carrello robotico che aiuta a portare la spesa : Realizzato dall'Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant'Anna, dopo sei mesi di sperimentazione nel borgo di Peccioli, nel Pisano, è pronto a entrare in funzione

MoBot : il robot che ti porta la spesa - si chiama con un’app e in Italia è già realtà : Dalla robotica arriva un aiuto fondamentale per mantenere vitali ma anche per contribuire a ripopolare i centri storici di piccoli borghi medioevali, aumentando la qualità della vita dei cittadini. Succede a Peccioli, borgo dell’alta Valdera, in provincia di Pisa, dove da tempo il Comune si impegna a sostenere la dimensione sociale di ricerca scientifica e innovazione. Qui è in funzione MoBot, il carrello della spesa robotico – ...

Il palloncino robot afferra con delicatezza anche gli oggetti molto pesanti : Un giorno i robot potranno maneggiare di tutto, persino frutta e verdura, senza fare danni. È la prospettiva che apre una nuova ricerca congiunta del Massachusetts Institute of Technology e dell’Università di Harvard. È stato creato il prototipo di un robot capace di afferrare e sollevare oggetti molto delicati, pesanti o ingombranti, di varie forme, con un unico attrezzo. L’ostacolo da superare rispetto ai prodotti esistenti era ...

Love Death & robots - l'antologia di Netflix che inquieta ma affascina : Prendete il claim "Una serie originale Netflix", togliete Netflix ed inserite "Nsfm", ovvero "not suitable for mainstream" ("non adatto alla tv classica"): ecco, si presenta così Love Death + Robots, una serie antologica che la piattaforma di streaming on line ha messo a disposizione dei propri abbonati dal 15 marzo 2019.Definire questo prodotto una serie tv, forse, è un azzardo, dal momento che l'idea proposta dai due menti ben note agli ...

I robot che nel futuro costruiranno al posto nostro : Realizzare edifici in modo più sicuro, economico e sostenibile diventa possibile grazie all’intelligenza artificiale. Quelle che vediamo in questo video sono infatti squadre di automi da costruzione, sempre più ambiti nel settore dei lavori su larga scala e oggi capaci di interagire, collaborare e mettere insieme i pezzi in ambienti sempre più complessi. Ispirati da partire dal regno animale (pensiamo al cervello collettivo di api e ...

Mercato del lavoro e robot : l'Italia la più penalizzata - le figure che subiranno cambiamenti - InvestireOggi.it : Si continua a parlare di come l'automazione e l'intelligenza artificiale avranno un ruolo predominante nel futuro del Mercato del lavoro. Secondo lo studio " Intelligenza artificiale, innovazione, ...

In California un medico ha comunicato a un paziente che stava per morire tramite un robot : (foto: Getty Images) Shock, dolore e sconcerto per una famiglia di Fremont, in California, che si è vista comunicare l’imminente dipartita del nonno 79enne da un robot. O per meglio dire attraverso un robot: il medico che aveva in cura l’anziano signore, i cui polmoni stavano inevitabilmente collassando, ha dato infatti la notizia dal monitor dell’automa. Ernest Quintana, 79 anni, era malato da tempo. Il paziente e la sua ...

Lavoro e robot : ecco perché l'87% delle imprese assumerà nuove figure - InvestireOggi.it : Si parla ormai molto spesso del futuro del mercato del Lavoro e dei robot . La tesi secondo cui l'intelligenza artificiale ruberà tutti, o molti, posti di Lavoro è fantasiosa. La realtà è ben diversa. ...

Ictus - arriva l'esoscheletro robot che aiuta a camminare dopo la malattia : Riuscire a stare in piedi di nuovo e non sentirsi condannato per sempre su una sedia a rotelle. Un sogno, che in molti casi può diventare realtà e migliorare la vita di un numero sempre maggiore di pazienti. Si sapeva già che Ekso, l' esoscheletro riabilitativo, modernissimo gioiello biotecnologico,

Ictus - arriva l'esoscheletro robot : come tornare a camminare dopo la malattia : Riuscire a stare in piedi di nuovo e non sentirsi condannato per sempre su una sedia a rotelle. Un sogno, che in molti casi può diventare realtà e migliorare la vita di un numero sempre maggiore di pazienti. Si sapeva già che Ekso, l' esoscheletro riabilitativo, modernissimo gioiello biotecnologico,

Spazio : robot che esplorano pianeti - UniSalento li renderà “autonomi” : Capacità di decisioni autonome per i robot “esploratori” che indagano la superficie dei pianeti: le studieranno, nell’ambito del progetto ADE – Autonomous DEcision Making in very long traverses, finanziato per tre milioni di euro nell’ambito del programma europeo Horizon2020 (SRC-Space robotics technologies), i ricercatori del gruppo di Meccanica Applicata dell’Università del Salento guidati dal professor Giulio Reina, ricercatore di ...

Mini Cheetah è il robot che fa i salti mortali all’indietro come un agile cagnolino : Dopo i robot che camminano, corrono e saltano, ecco il robot che fa le giravolte per aria. Non stupirebbe vedere un cane o un gatto fare un salto mortale all’indietro, ma un robot che li imita in un modo efficace scatena l’effetto “Wow”. Il protagonista di questa acrobazia aerea è Mini Cheetah, la versione “Mini” del robot ghepardo realizzato dal Massachusetts Institute of Technology. Per farvi un’idea ...

Yape - il postino robot 'italiano' che porta da mangiare agli sfollati : Il robottino realizzato dall'azienda milanese e-Novia è stato scelto in Giappone per le consegne a domicilio dopo aver...