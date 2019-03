Connessa | condivisa e sostenibile | ecco la mobilità del futuro

ideegreen

(Di lunedì 18 marzo 2019) Giorgio Meszely, CEO GaiaGoChe cos’è una smart city? In che modo i cambiamenti digitali possono migliorare e integrare le soluzioni dicittadina? Sono questi i focus su cui si è sviluppata la tavola rotonda Smart City >> Mobility Platform, tenutasi giovedì 14 marzo presso lo spazio Copernico Isola di Milano, nel pieno della Milano Digital Week.A organizzare l’appuntamento, la start up GaiaGo, prima realtà “Mobility as a service” italiana, che fa parte della community del Fintech District. (altro…)ladelIdee Green.