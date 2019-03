Come utilizzare le cassette della frutta

ideegreen

(Di lunedì 18 marzo 2019)In un mondo in cui l‘economia circolare è sempre più popolare e apprezzata, ci si può trovare a chiedersile, soprattutto se si è soliti acquistarne al mercato o nelle fattorie agricole. E’ una materia prima preziosa, oggi, una cassetta di legno costruita in modo robusto e non rovinata.vedremo non solo è possibile riciclarla ma può aiutarci a risparmiare perché si trasforma in oggetti necessari e che dovremmo invece andare a comprare ex novo.(altro…)leIdee Green.

SIMVIVI : Devono creare poltrone ben pagate senno' come si mantengono i grillini ed i leghisti visto che non mi pare abbiano… - LacucinadiVane : E non li noterete più! Utilissimi in troppe cose! - AndrArma1980 : @vitilorenzo @lmisculin Potrebbe essere un'idea per toglierci dalle scatole i laureati che gli italici imprenditori… -