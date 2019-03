Ciclismo | tragedia in Belgio durante il Memorial Gadenne | un furgone investe e uccide un

sportfair

(Di lunedì 18 marzo 2019) Nel corso della gara riservata ai dilettanti senza contratto, unha investito tre corridorindo il 19enne Loos Una tremendaha sconvolto ilAlfreddi Dottignies, gara svolta innella giornata di ieri e riservata a ciclisti dilettanti senza contratto. Uninfatti è finito su un gruppo di tre corridori,ndo lo sfortunato Stefan Loos, atleta diciannovenne della Acrog-Pauwelssauzen-Balen BC. Secondo quanto riferito dai media locali, i ciclisti hanno imboccato una rotonda nella direzione sbagliata, ritrovandosi in una strada aperta al traffico. Qui l’impatto con il, in cui gli atleti hanno avuto la peggio.Trasportati in ospedale, le condizioni di Loos sono apparse subito serissime e, nella mattinata di oggi, la sua squadra ne ha annunciato tristemente la morte avvenuta nella notte. Sembrano essere invece fuori ...

