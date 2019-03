Briatore | gli auguri al figlio e dolci parole per Elisabetta Gregoraci

Briatore bacchetta lo Stato : "Adeguate i prezzi degli affitti degli stabilimenti. Così ricavereste più soldi" : Facendolo diventare un posto conosciuto in tutto il mondo. Un punto di attrazione per tutta la Versilia '. Concessioni all'asta Il giudizio di Briatore è severo sia sullo Stato che sui concessionari :...

Tayor Mega - frecciatina a Corona e Marina La Rosa : Briatore? “Non voglio parlarne” : Taylor Mega dopo l’Isola dei famosi: la frecciatina a Marina La Rosa Taylor Mega, con la sua breve ma intensa permanenza in Honduras, è stata una delle protagoniste più chiacchierate di questa Isola dei Famosi. L’ex naufraga, intervistata da Giada Di Miceli a Non succederà più (programma radiofonico in onda su Radio Radio), è tornata […] L'articolo Tayor Mega, frecciatina a Corona e Marina La Rosa: Briatore? “Non voglio ...

Migranti - Briatore pubblica un post che fa discutere : 'Non possiamo accoglierli tutti' : Flavio Briatore, indipendentemente dalle simpatie o dalle antipatie che riscontra, non dice mai cose scontate. Non ha paura di andare controcorrente, suscitare pareri discordanti e non teme le conseguenze delle proprie dichiarazioni. Recentemente ha sollevato interrogativi sull'utilità formativa dei corsi universitari del Bel Paese, adesso si esprime sul problema "immigrazione". Lo fa in un periodo non casuale, in cui l'opinione pubblica è ...

Briatore fa a pezzi l'accoglienza : "Non possiamo prenderli tutti" : Flavio Briatore si è sempre detto d'accordo con la linea politica del governo giallo verde per quanto riguarda il tema dell'immigrazione. Ha sempre sostenuto la chiusura dei porti messa in atto da Matteo Salvini e non si è mai tirato indietro nel dire la sua in merito. Ma si sa, un personaggio come il suo spesso deve affrontare numerose critiche. Come quando ha spiegato che il figlio Nathan Falco non andrà in università "perché a formarlo sarò ...

Flavio Briatore sovranista - la foto bomba-atomica : "Ecco perché non possiamo accogliere tutti gli africani" : La prova scientifica della necessità dei "porti chiusi". Flavio Briatore, su Instagram, pubblica una foto a sostegno della tolleranza zero di Matteo Salvini e del governo italiano su migranti e sbarchi. L'immagine è un confronto geografico tra l'immensa Africa e la piccolissima Italia, letteralmente