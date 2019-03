Salvini dice a Berlusconi | Eccomi  Ma in un altro senso

Matteo Salvini - il giudice lo elogia per le politiche sui migranti? La vergogna : linciato dai colleghi : È finito nell'occhio del ciclone Roberto Politi, il presidente del Tar di Brescia, che nel corso della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario ha avuto l'ardore di promuovere in modo piuttosto netto le politiche di questo governo e, in particolare, le mosse di Matteo Salvini sul fronte dell

Migranti - il giudice elogia la linea Salvini. E viene "processato" dai colleghi : Ha espresso le sue opinioni sulle politiche migratorie e per il presidente del Tar di Brescia, Roberto Politi, i colleghi avvocati hanno subito riservato critiche aspre. La sua colpa? Aver detto che l'Italia oggi ha un "esecutivo finalmente non più pavido" e che un serio dibattito sui Migranti è stato spesso osteggiato da una "penosa litania dei diritti fondamentali".Le sue riflessioni Politi le ha espresse durante la presentazione della ...

Alessio Casimirri - il Parlamento europeo dice sì all'estradizione del terrorista. "Vittoria di Matteo Salvini" : Dopo Cesare Battisti, la Lega vuole ottenere l'estradizione dal Nicaragua del brigatista rosso Alessio Casimirri. Il Parlamento europeo oggi 14 marzo da detto sì con l'approvazione di un emendamento del Carroccio: "E' una grande e storica vittoria della Lega e del nostro leader e ministro dell'Inter

Gli dice "La pacchia è finita!". E il centro sociale querela Salvini : Ieri i carabinieri del nucleo investigativo di Caserta hanno messo i sigilli alla sede del centro sociale 'Ex Canapificio' . Nonostante si intascassero i fondi per l'accoglienza degli immigrati , i ...

Caffè con Conte - Sgarbi e Salvini - che dice : insulti da Gabanelli : L'articolo Caffè con Conte, Sgarbi e Salvini, che dice: insulti da Gabanelli proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Codice appalti - Garavaglia : “Una boiata pazzesca”. Salvini : “Corruzione? Non servono norme rigide per combatterla” : “Finalmente tutti hanno capito la boiata pazzesca che è stato il Codice degli appalti quindi adesso ci si mette mano seriamente”. Così Massimo Garavaglia, sottosegretario leghista al ministero dell’Economia archivia il Codice messo in piedi per contrastare la corruzione nelle piccole e grandi opere infrastrutturali e che il governo, (assieme al varo del decreto ‘Sblocca Cantieri’) si appresta a riformare. Garavaglia ...

Matteo Salvini contro il giudice della sentenza di Genova : "Che fine dovrebbe fare l'omicida" : Un nuovo caso controverso di omicidio "per colpa della vittima", che arriva direttamente dal tribunale di Genova, dove il giudice hanno dimezzato la pena di Javier Napoleon Pareja Gamboa, operaio dell'Ecuador di 52 anni, che ad aprile 2018 aveva ucciso sua moglie, Jenny Angela Coello Rayes di 46 ann

'La sicurezza nazionale viene prima di ogni cosa' - dice Salvini sulla Via della Seta : 'La sicurezza nazionale viene prima di qualunque altra cosa, di ogni interesse commerciale'. Lo ha detto il vicepremier, Matteo Salvini, parlando, a margine della presentazione delle celebrazioni di ...

"La sicurezza nazionale viene prima di ogni cosa" - dice Salvini sulla Via della Seta : "La sicurezza nazionale viene prima di qualunque altra cosa, di ogni interesse commerciale". Lo ha detto il vicepremier, Matteo Salvini, parlando, a margine della presentazione delle celebrazioni di Leonardo, della prossima firma di un memorandum di intesa con la Cina. Memorandum riguardo al quale ha aggiunto: "Ne stiamo parlando". Salvini ha comunque voluto rassicurare sulla tenuta del governo: "Sono felice di essere a fianco del ...

Governo - Salvini rilancia : “Ora Conte porti in cdm lo Sblocca-cantieri e la revisione del Codice degli appalti” : Il dossier Tav per ora è congelato. Sabato, nel giorno del suo 46° compleanno, aveva salutato con soddisfazione l’accordo raggiunto con gli alleati del M5s, suggellato dallo scambio di lettere tra il premier Conte e Telt, ma la verità è che ha dovuto ingoiarlo a forza: i bandi tecnicamente sono partiti, ma resteranno sospesi per mesi. Così ora Matteo Salvini rilancia e chiede pubblicamente che sul tavolo del consiglio dei ministri arrivino ...

Tav. DI Maio 'La situazione si è risolta'. Ma Salvini dice 'Farò di tutto perché si faccia'.' : ROMA - 'Sulla Tav la situazione si sta risolvendo positivamente. scrive su Facebook Luigi Di Maio - Quindi ora parliamo di altro e andiamo avanti. Andiamo avanti con altre opere, con Quota 100, con ...

'Un altro vertice? Ho da fare'. La tattica della 'fuga' di Salvini quando le cose con Di Maio si mettono male - di C. Paudice - : Alla fine, per la cronaca, il leader della Lega decise di partecipare al vertice. Il mese successivo si imponeva la necessità di un altro imprevisto vertice dopo le nuove frizioni tra gli alleati, ...

Violenza sulle donne - Boldrini a Salvini : "Codice rosso inapplicabile" : Laura Boldrini ha trovato un altro motivo per attaccare Matteo Salvini: il 'Codice rosso', la nuova legge con cui il governo intende tutelare maggiormente le donne vittime di abusi sessuali.Secondo la Boldrini la richiesta tassativa del pm di vedere la parte lesa entro tre giorni dalla Violenza"in un mondo ideale sarebbe auspicabile" ma "nella realtà italiana della giustizia" è un qualcosa di "inapplicabile"."Andrebbe a creare delle enormi ...

Tav. Conte appoggia il M5S e dice 'no' a Salvini. Dubbi sulla convenienza : Stiamo dando attuazione al contratto di governo, ci siamo impegnati in un'opera e una discussione prima tecnica e ovviamente politica di ridiscussione integrale dell'opera'. E ha sottolineato: 'Ho ...