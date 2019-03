Messico | 19 corpi in pezzi trovati chiusi in sacchi di plastica in un canale di scolo

Blastingnews

(Di domenica 17 marzo 2019) Un macabro ritrovamento è stato fatto in, e precisamente a Ixtlahuacan de los Membrillos, nello stato di Jalisco, ad un quarantina di chilometri da Guadalajara. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, 19fatti asono stati riin altrettantidi, i quali erano stati gettati in undidelle acque reflue. Ierano in avanzato stato di decomposizione, e quindi si presume che la morte dei soggetti, tra i quali è stata riconosciuta anche una donna, risalga a diverso tempo fa. Al momento la Polizia non esclude nessuna ipotesi, ma sembra probabile che le vittime siano state uccise per qualche questione legata al traffico di sostanze stupefacenti. La zona infatti è al centro di violenze legate in particolar modo alla droga, soprattutto al cartello Jalisco New Generation.Vittime uccise in modo differente Secondo ...

