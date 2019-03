motorinolimits

(Di domenica 17 marzo 2019) “Non so cosa dire”, sono state le prime parole di Valtteridopo essere uscito dalla macchina. “La partenza è stata davvero buona, è stata senza dubbio la mia miglior gara di sempre. Non so cosa sia successo – tutto era perfetto, avevo tutto sotto controllo, una giornata ideale. Davvero piacevole e mi sono proprio … L'articolo. UnW10 diMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

BarbaraPremoli : Bottas ancora incredulo. Un problema sulla W10 di Hamilton - MotoriNoLimits : Bottas ancora incredulo. Un problema sulla W10 di Hamilton -