Antonio e Elena | due cuori e due comuni passioni per la musica e l' insegnamento

Spoiler Il Paradiso delle Signore di oggi : Elena scopre del bacio tra Antonio e Ludovica : Al Paradiso delle Signore continuano a nascere nuovi amori: Nel corso dell'episodio che andrà in onda oggi lunedì 25 febbraio 2019, i fan della fortunatissima serie tv assisteranno alla nascita di un improvviso innamoramento tra Ludovica e Antonio, i quali si sono incontrati alla festa di San Valentino. Poco tempo dopo, i due si sono scambiati un affettuoso bacio. L'ex fidanzata di Antonio ha scoperto la situazione e così comincerà a mostrarsi ...

Il Paradiso delle signore trama 25 febbraio : Elena gelosa di Antonio : Al Paradiso delle signore stanno nascendo nuovi amori. Nel corso della puntata che andrà in onda lunedì 25 febbraio, infatti, assisteremo alla nascita di un flirt inaspettato: si tratta di quello tra Antonio e Ludovica. I due ragazzi, infatti, si sono incontrati alla festa di San Valentino tenutasi al circolo. Poco tempo dopo, tra i due è scappato anche un tenero bacio. Elena Montemurro, ex di Antonio, è venuta a conoscenza della situazione, e ...

Il Paradiso delle Signore 21 febbraio 2019 : Ludovica provoca Antonio davanti a Elena : La Brancia di Montalto mostra degli atteggiamenti ammiccanti verso Antonio. Il tutto avviene sotto lo sgaurdo di Elena che inevitabilmente ne soffre.

Il Paradiso delle signore anticipazioni : LUDOVICA provoca Antonio AMATO - la reazione di ELENA : Non c’è pace per i siciliani de Il Paradiso delle signore 3: nella fiction daily di Rai 1, il triangolo amoroso degli AMATO continua ad essere fonte di tormenti e dispiaceri anche nella settimana che inizia oggi… Dopo la rottura della relazione tra ANTONIO (Giulio Corso) ed ELENA Montemurro (Giulia Petrungaro) a causa di un bacio traditore con Salvatore (Emanuel Caserio), la giovane coppia non è riuscita a superare la crisi e ora, ...

Spoiler Il Paradiso delle signore : Elena sempre più gelosa di Antonio : In questi giorni si continua a parlare del successo della soap opera di Rai Uno, 'Il Paradiso delle signore' che si distingue per la sua capacità di attirare l'attenzione dello spettatore. Il pubblico spera nel prosieguo del prodotto televisivo che ha rappresentato una novità all'interno del palinsesto di Rai Uno come dimostrano le parole dei fan: "Non chiudete". L'attenzione principale viene rivolta intorno al personaggio di Umberto che sembra ...

Anticipazioni Il Paradiso delle signore : Antonio E SALVATORE litigano ancora per ELENA… : Superati i cento episodi, l’amatissima fiction daily di Rai 1 Il Paradiso delle signore si addentra nel vivo della storia: il triangolo amoroso a cui prendono parte i fratelli Amato, SALVATORE (Emanuel Caserio) ed ANTONIO (Giulio Corso), continua ad appassionare i telespettatori e ormai tutti si chiedono cosa ne sarà di Elena Montemurro (Giulia Petrungaro). Dopo aver confessato il bacio rubato alla siciliana, SALVATORE deve ora difendersi ...

Il Paradiso delle Signore spoiler lunedì : Antonio lascia Elena - Agnese furiosa : Un'altra settimana si è conclusa e al Paradiso delle Signore ne sono successe di tutti i colori. La puntata che andrà in onda lunedì prossimo, 28 gennaio, non risparmierà i colpi di scena. Il segreto di Elena e Salvatore è stato, ormai, scoperto e Antonio ha deciso di lasciare la sua fidanzata. Il ragazzo avrà una discussione molto accesa con suo fratello Salvatore al punto da richiedere l'intervento della madre Agnese per sedare la ...

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 25 gennaio 2019 : Aldo rivela ad Antonio che Elena ha un corteggiatore : Preoccupato che la sua maestra l'abbandoni, partendo per il Piemonte, il ragazzo mette in guardi Antonio da un suo possibile rivale.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 25 gennaio 2019 : Aldo rivela ad Antonio che Elena ha uno spasimante : Preoccupato che la sua maestra l'abbandoni, partendo per il Piemonte, il ragazzo mette in guardi Antonio da un suo possibile rivale.

Il Paradiso delle Signore 25 gennaio : Aldo svela ad Antonio il flirt di Elena : Domani, venerdì 25 gennaio, andrà in onda come ogni pomeriggio su Rai1 l'ultima puntata settimanale del Paradiso delle Signore. L'episodio di che andrà in onda sarà ricco di colpi di scena. In particolar modo, vedremo Elena e Salvatore nei guai. Aldo li ha scoperti e, per evitare che la maestra si allontani da Milano, confesserà ad Antonio che la ragazza ha un flirt. Nel frattempo Nicoletta sembra salva, l'articolo diffamatorio sul suo conto non ...

Il Paradiso delle signore anticipazioni : ELENA e Antonio si lasciano - lite con SALVATORE : Brutte notizie in arrivo per i fan della famiglia Amato: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, la fiction daily in onda tutti i pomeriggi su Rai 1, ci preannunciano puntate di fuoco… Il giovane ANTONIO Amato (Giulio Corso) avrà infatti un’accesa lite con il fratello SALVATORE (Emanuel Caserio) e ciò provocherà la rottura del suo fidanzamento con la bella ELENA Montemurro (Giulia Petrungaro). È possibile che ANTONIO abbia ...

Il Paradiso delle Signore - puntate al 25 gennaio : Aldo parla ad Antonio del corteggiatore di Elena : Continuano a sorprendere i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della soap opera di successo, 'Il Paradiso delle Signore', che vede come protagonista l'attore Alessandro Tersigni. L'attenzione delle ultime puntate è rivolta intorno al personaggio di Elena, la cui storia con Antonio Amato è intrisa di colpi di scena che minano sulla loro relazione. Gli spoiler delle puntate che vanno da lunedì 21 fino a venerdì 25 ...