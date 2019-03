leggo

(Di domenica 17 marzo 2019) Cinque anni fa, con lo psuedonimo di, aveva conquistato, e scandalizzato, l'Europa, grazie al trionfo all' Eurovision 2014 col brano Rise like a phoenix . Oggi, invece, l'austriaco Tom ...

Wemmy12492824 : Addio a Conchita Wurst, per Tom Neuwirth nuovo look e una svolta per la carriera - Monika17M : RT @conchitaly1: Addio a Conchita Wurst, per Tom Neuwirth nuovo look e una svolta per la carriera - flavia_belfy : RT @conchitaly1: Addio a Conchita Wurst, per Tom Neuwirth nuovo look e una svolta per la carriera -