Parco del Pollino Sequestrati animali e un manufatto abusivo

Il 16 marzo riapre Italia in Miniatura - ecco le novità per il 2019 del Parco di divertimenti : ... l'emozione adrenalinica di Torre Panoramica , gli assedi medievali di Cannonacqua , il viaggio per acqua di Venezia o quello aereo della Monorotaia , il Luna Park della Scienza , i coloratissimi ...

Giornata Nazionale del Paesaggio - premiato dal MIBAC anche progetto del Parco Ticino : Paesaggi che hanno un valore storico ed identitario eccezionali e che oggi stanno rivelando valori contemporanei, quali esempi perfetti di sostenibilità sia per l'economia circolare che esprimono, la ...

Cinecittà World : ecco le novità del 2019 per il Parco dei divertimenti! : Quest'anno dal 23 marzo il parco aggiunge 6 novità: per un totale di 40 Attrazioni, 6 Spettacoli al giorno e 7 Aree a Tema. 30 ettari di emozione e suggestione, in cui la magia veste l'esperienza del ...

Arca 2019 : studenti del Politecnico progettano piazza e Parco a Madonna dell'Olmo di Cuneo : Ha preso il via al Politecnico di Torino il workshop Zooart "Arca" 2019. "Arca" è un acronimo che richiama l'arte, la ricerca, ma anche la comunità che si interroga sul tema dell'abitare; è un ...

Da novembre 2019 aumenterà a 16 euro il biglietto del Parco Archeologico del Colosseo : Il Parco del Colosseo è il quarto sito culturale più visitato al mondo, prima ci sono solo il Louvre, la Grande Muraglia Cinese e il museo nazionale di Pechino, ed è il maggiore attrattore culturale ...

Albero cade nello spazio giochi dell'asilo nel Parco dei Carpini di Cossato FOTOGALLERY : Forse il vento o l'usura del tempo hanno determinato la caduta di una betulla di 15 metri circa all'interno dell'asilo comunale di frazione Lorazzo Baretto, a Cossato. Il fatto è accaduto qualche ora ...

Pulita - intelligente - a noleggio Renault vede l'auto del futuro «Ma servono gli incentivi per rinnovare tutto il Parco» : View Larger Image Pulita, intelligente, a noleggio Renault vede l'auto del futuro «Ma servono gli incentivi per rinnovare tutto il parco» Martinet, un globetrotter come lei come giudica la politica ...

Astronomia : al Parco di Rocca di Papa un corso sull’uso del telescopio : Osservare il cielo stellato con un telescopio, orientarsi tra gli astri della volta celeste e distinguerli con grande precisione e accuratezza, montare e utilizzare lo strumento più adatto alle proprie esigenze e finalità sfruttando al meglio le ore di osservazione disponibili, acquisire familiarità con le varie tipologie di telescopio per poter fare poi un acquisto ponderato. Chi vuole imparare tutto questo ora può farlo attraverso il corso ...

Parco del Finalese - appello dei Verdi alla Regione : 'In passato prese di posizione a favore - ora chiediamo coerenza politica' : La discussa proposta di legge non è all'ordine del giorno del consiglio di oggi: 'Speriamo ci sia il tempo per le opportune modifiche'

Nuovo rinvio in Consiglio regionale sul problema "Aree Protette" e "Parco del Finalese" - i Verdi : "Speriamo in modifiche utili al savonese" : Perché, ripeto, la nostra è una delle più belle regioni al mondo e su questo noi dobbiamo credere e investire fortemente''. 'Nel 2009 il Presidente della Provincia di Savona Angelo Vaccarezza, Forza ...

Parco del Tintoretto - il verde violato : strada a quattro corsie e edifici. : Il Parco del Tintoretto strappato ai cittadini e «regalato» ai privati. Una comunità in rivolta per evitare uno scempio ambientale. Rischia di scomparire a breve il verde che ossigena i quartieri tra ...

MotoGp – Il segreto di Dovizioso - il sollievo di Marquez e l’accusa di Crutchlow : le parole del Parco chiuso del Gp del Qatar : I primi tre classificati hanno parlato ai microfoni della tv internazionale nel parco chiuso, esprimendo a caldo le proprie sensazioni Adrenalinico e spettacolare, il Gp del Qatar regala emozioni fino al traguardo, con il testa a testa tra Dovizioso e Marquez vinto dal pilota della Ducati al fotofinish. Un duello elettrizzante, antipasto di come si preannuncia questa stagione in cui la Ducati punta a riprendersi il titolo mondiale. ...

Bob Marley - George Best e Tardelli. Vicini di casa e un Parco pieno di gol : Una targa blue per Bob Marley. Chi ha visitato Londra e ha guardato con attenzione le sue strade, conosce le 'blue plaque', le targhe circolari che, appiccicate sulle mura delle abitazioni, ricordano ...

La Rua sabato 9 marzo all’Auditorium Parco della Musica : iCompany e Fondazione Musica per Roma rinnovano l’appuntamento con “LA Musica ATTUALE”, la rassegna che porta alcuni tra i migliori artisti della nuova scena nazionale ad esibirsi nel tempio romano della Musica, l’Auditorium Parco della Musica. La Musica Attuale è ciò che ci sta suonando intorno in questo momento, è la Musica che ispira e racconta il nostro presente e si muove verso un futuro possibile. La Musica ...