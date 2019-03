Napoli | bimbo di un anno muore soffocato forse per un rigurgito | inutili i soccorsi

Napoli - bimbo cianotico non respira per strada : poliziotti intervengono e lo salvano : Veri e propri istanti di paura si sono vissuti nella giornata di domenica 10 marzo per le strade di Napoli. Momenti che, fortunatamente, grazie all'intervento di alcuni poliziotti che si trovavano in zona per la consueta attività d'ispezione del territorio, si sono trasformati in una grande gioia e in un profondo sospiro di sollievo per aver evitato che si consumasse una tragedia. Un bimbo di due anni, infatti, era diventato cianotico e non ...

Napoli - bimbo vestito per Carnevale da deportato nel lager : scoppia la polemica : E' una vicenda che sta facendo discutere tutta Italia, quella relativa ad un bambino che per Carnevale è stato vestito da deportato in un lager nazista. Secondo quanto riportano i media locali e nazionali, i genitori avrebbero deciso di vestire in questa maniera il piccolo perché assomigliava al protagonista del film "il bambino con il pigiama a righe", celebre pellicola cinematografica che racconto appunto il triste periodo della Shoah. ...

Napoli - bimbo di tre anni vaga di notte per strada : la madre si era addormentata sul divano : Dal canale Cronaca Nera Salerno, testimone di Geova accettò una trasfusione di sangue: irreperibili le tre figlie di Piera Lombardi Segui il Canale Cronaca Nera Segui il Canale Cronaca Nera per ...

Napoli - bimbo di 3 anni vaga di notte per strada : la madre si era addormentata sul divano : vagava in piena notte per le strade del piccolo comune di Sant'Antimo, nella provincia di Napoli, con addosso solo un pigiama e tra le mani un joystick per videogame: è questo quando accaduto a un bambino di appena tre anni, rintracciato dai carabinieri della zona, i quali lo hanno trovato in strada spaventato e infreddolito. Secondo quanto si apprende dal quotidiano Il Mattino, infatti, le forze dell'ordine si sarebbero insospettite nel momento ...

Napoli - choc ai giardini Palazzo Reale : bimbo cade e si rompe le braccia : «Ci è stato segnalato che un bambino è rimasto vittima di un incidente mentre percorreva in bicicletta un?area rialzata dei giardini di Palazzo Reale. E? caduto da un...

Furti di rame - abusivi - borseggiatori e un bimbo fuggito da casa : task force Polfer a Napoli : Ggli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania, nell'ambito dell'operazione Oro Rosso predisposta dal Servizio Polizia Ferroviaria, ai fini della prevenzione e del contrasto dei ...

Napoli. Bimbo ucciso - oggi i funerali : 05.17 Si terranno oggi i funerali del Bimbo di 7 anni ucciso dal compagno della madre a Cardito, nel Napoletano. Le esequie si svolgeranno alle 15:30 nella chiesa di San Giuseppe a Pompei, città del padre del piccolo. La madre intanto si giustifica per non essere intervenuta in difesa dei figli (anche la sorellina della piccola vittima ha subito un pestaggio), era sotto shock, dice, e non riusciva a muoversi. E' quanto avrebbe detto ai pm.

Napoli - la madre del bimbo ucciso dal patrigno : 'Non ho fatto nulla perché paralizzata' : "Ero immobile per lo shock". Sentita dagli inquirenti, Valentina Casa si è all'istante giustificata così. La Procura di Napoli Nord che conduce le indagini, sta valutando il ruolo di questa madre di 31 anni nell'omicidio del figlio Giuseppe di sette anni. Ad ucciderlo è stato il compagno, l'italotunisino Tony Essobti Badre, 24 anni, che da domenica si trova nel carcere napoletano di Poggioreale. L'uomo lo ha preso a pugni, calci e bastonato con ...

Bimbo ucciso a Napoli - la mamma : 'Ero paralizzata dallo choc' /Video : È rimasta immobile, paralizzata dallo choc, mentre i suoi figli venivano pestati dal compagno. La trentenne mamma del Bimbo di 7 anni ucciso a Cardito ha raccontato quei drammatici momenti in cui si è ...

Bimbo ucciso a Napoli - la mamma : «Paralizzata dallo choc - non sono riuscita a difendere i miei figli» : È rimasta immobile, paralizzata dallo choc, mentre i suoi figli venivano pestati dal compagno. La trentenne mamma del Bimbo di 7 anni ucciso a Cardito ha raccontato quei drammatici momenti in...

Bimbo ucciso dal patrigno a Napoli - le indagini : lasciato agonizzante sul divano per ore - curato solo con una pomata : Il piccolo Giuseppe si poteva salvare. Invece è stato lasciato sul divano, a consumarsi in una lenta agonia che l’ha portato alla morte. È quanto emerge dagli elementi raccolti dagli inquirenti nelle ultime ore. I primi risultati dell’autopsia eseguita sul corpicino del bambino di sette anni ucciso di botte domenica 27 gennaio da Tony Essobti Badre, il compagno della madre, a Cardito (Napoli), parlano di emorragia interna o frattura della base ...

Bimbo ucciso a Napoli - lasciato agonizzante per ore sul divano Il patrigno : 'Avevo fumato diversi spinelli' : di Mary Liguori e Marco Di Caterino Emorragia interna o frattura della base cranica. Sarebbero queste le cause del decesso del piccolo Giuseppe. Sono i primi dettagli dell'esame sul corpo del Bimbo di ...

Bimbo ucciso a Napoli - la lenta agonia di Peppe : di Mary Liguori Giuseppe poteva essere salvato. La sua agonia potrebbe essere durata un paio d'ore. Con la mamma, e il patrigno, che avrebbero cercato di medicarlo. Istantanee dell'orrore dell'ultima ...

Napoli - bimbo ucciso : gip convalida fermo 24enne - omicidio aggravato : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse