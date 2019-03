ilfogliettone

(Di sabato 16 marzo 2019) Una persona e' stata travolta ed uccisa da unain Val Senales in. La vittima è un tedesco di 32 anni, residente da tempo a Bolzano. La slavina, che aveva coinvolto anche una seconda persona, si e' abbattuta all'esterno delle piste da sci della zona di Lazaun sul ghiaccio della Val Senales. I soccorritori sono giunti sul posto con due elicotteri, Aiut Alpin Dolomites e Pelikan 2 dell'elisoccorso provinciale. Impegnati anche il soccorso alpino e i carabinieri.Lo sciatoreed ucciso questa mattina mentre stava compiendo una sciata fuoripista nella zona di Lazaun sopra Maso Corto (Val Senales) in. L'uomo si era avventurato percorrendo un canalone quando la massa nevosa, messasi in movimento anche a causa delle elevate temperature, lo ha investito. A lanciare l'allarme il suo compagno di escursione. I soccorritori portati in quota con gli elicotteri ...

ilfogliettone : Muore travolto da una valanga in Alto Adige - - zoom24news : L’uomo rimase travolto dalle fiamme e dalla proiezione di alcuni detriti scagliati da una conseguente esplosione. L… - LetiziaFirenze : Travolto da un'auto, muore ciclista 73enne - Cronaca Toscana -