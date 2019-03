Modella avvelenata | Berlusconi nega di averla conosciuta | Emilio Fede lo smentisce

Blastingnews

(Di sabato 16 marzo 2019) La morte misteriosa di Imane Fadil, avvenuta lo scorso 1 marzo dopo un lungo ricovero presso la clinica Humanitas di Rozzano, città della cintura milanese, è destinata a far parlare a lungo. L'autopsia disposta dall'autorità giudiziaria avrebbe confermato che la 34enne sarebbe statacon una sostanza difficilmente reperibile sul mercato tradizionale.Ladi origine tunisina, ma da parecchi anni residente e perfettamente integrata in Italia, era una delle testimoni chiave nel processo "Ruby Ter" ove si trova in qualità di imputato l'ex Presidente del consiglio Silvio. Insieme ad altre venti persone è accusato di corruzione di testimoni....

Tg3web : #ImaneFadil, la modella testimone chiave nell'inchiesta sul caso #Ruby, è morta avvelenata da un 'mix di sostanze r… - peletto : RT @LaNotiziaTweet: Imane #Fadil, la modella marocchina testimone chiave del caso #Ruby, forse è stata avvelenata con sostanze radioattive.… - Zzz_zzzzdica33 : RT @kisimaio: Se fai uno 'sgarro' alla Mafia, difficilmente se ne esce vivi. Morta Imane Fadil, teste chiave nel processo Ruby in cui è imp… -