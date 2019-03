Il 47enne giornalista Santiago Barroso è statoa colpi d'arma da fuoco a San Luis Rio Colorado in. Si tratta del sesto giornalista. Per fonti della polizia locale alcuni sconosciuti hanno fatto irruzione nell' abitazione dele lo hanno colpito con 10 proiettili in diverse parti del corpo. Barroso è morto dopo alcune ore per la gravità delle ferite riportate. Catalogato come uno dei Paesi al mondo di maggiore rischio, ilha registrato dal 2000 l'omicidio di almeno 144 operatori dell'informazione.(Di sabato 16 marzo 2019)

AlexAbreo43 : RT @GiuliaDeLuca82: In #Messico , nello stato di Sonora, ucciso il quarto giornalista dall’inizio del 2019: si chiamava Santiago Barroso. H… - NotizieIN : Messico,ucciso cronista,il 6° in 4 mesi - TelevideoRai101 : Messico,ucciso cronista,il 6° in 4 mesi -