Il transumanismo ? Un trucco per farsi belli agli occhi del Progresso

ilgiornale

(Di sabato 16 marzo 2019) Si intitola Della bellezza dei corpi. Il risveglio della sensualità pagana, il nuovo libro di Riccardo Campa, appena uscito per D editore (pagg. 227, euro 14,90). Per inquadrare il volume è però necessario spendere due parole sull'autore, professore di sociologia all'università Jagellonica di Cracovia, ma soprattutto fondatore (nel 2004) e presidente onorario dell'Associazione Italiana Transumanisti.Che cosa sia ilè presto detto: la più radicale delle correnti filosofiche che, non ancora molto studiate e frequentate in Italia, vengono collocate sotto la più comprensiva etichetta di "postumanismo". Esso non solo si pone il problema del rapporto dell'uomo con le nuove tecnologie (biotecnologia, intelligenza artificiale, bioinformatica, nanomeccattronica, ecc.), ma addirittura auspica e lavora per la trasformazione e l'ibridazione dell'essere umano con le nuove e potenti ...