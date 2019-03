Governo | la previsione di Renzi | “Non arriverà a seconda legge Bilancio Avremo

ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 marzo 2019) “M5s-Lega? Ha fatto delle misure suicide che porteranno l’Italia a doversi indebitare per 50 miliardi di euro. Quindi, la mia, anche se non sono il mago Otelma, è che questononalladi“. Parola del senatore Pd, Matteo, ospite di Otto e Mezzo (La7). L’ex presidente del Consiglio prevede anche una spaccatura interna ai 5 Stelle e loro inevitabile crollo: “Il M5s è la negazione dei valori della sinistra. Nei prossimi mesi ci sarà il ritorno al bipolarismo tra il centrodestra e il centrosinistra. Diciamo Salvini-Zingaretti“.E spiega: “Lega e M5s non sono sono la stessa cosa, ma giocano in questo wrestling, facendo finta di picchiarsi. Ma è tutta una finta, perché devono arrivare alle elezioni europee. Hanno principi comune, come quelle sui vaccini, sulle fake news, sulle macchine ...

