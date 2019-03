Gilet:Philippe in piazza dagli agenti

Una scena insolita a Parigi, dove il primo ministroè sceso in strada per dare sostegno agliimpegnati a fronteggiare igialli che stanno mettendo la capitale francese a ferro e fuoco. Nel pieno degli scontri, e per la prima volta, il premier è sceso in strada ad incoraggiare gli, davanti al Grand Palais, a pochi metri da dove si alzano colonne di fumo di locali e edicole in fiamme e tra l'odore acre dei lacrimogeni.(Di sabato 16 marzo 2019)

