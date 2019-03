Spazio | probabilmente sarà una donna a sbarcare per prima su Marte

meteoweb.eu

(Di venerdì 15 marzo 2019) È probabile cheunalapersona a mettere piede su. A dirlo il capo della Nasa, Jim Bridenstine, ospite del programma radiofonico settimanale di scienza e tecnologia ‘Science Friday’, secondo quanto riportano i media Usa.L’amministratore della Nasa non è identificato una persona specifica, ma ha detto che le donne sono inlinea nei piani dell’agenzia, tanto da specificare che è probabile che anche la prossima persona ad andare sulla LunaunaPer il 29 marzo è in programma lapasseggiata spaziale di sole astronaute donne dalla Stazione spaziale internazionale (Iss), che durerà sette ore: protagoniste saranno Anne McClaine e Christina Koch, supportate dal Johnson Space Center della Nasa a Houston da Kristen Faccio.L'articolounapersusembra essere il ...

