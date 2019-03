Ruby |  Fadil morta per un mix di sostanze radioattive

agi

(Di venerdì 15 marzo 2019) Imane Fadil, la teste chiave del processodeceduta il primo marzo scorso, è morta per un mix di". Lo confermano all'Agi fonti vicine all'inchiesta.

petergomezblog : Processo Ruby, è morta la teste Imane Fadil Inchiesta per omicidio, ipotesi avvelenamento - MFantinati : Imane Fadil testimone chiave del processo Ruby è morta a 34 anni per avvelenamento. Se non è inquietante questa cos… - SkyTG24 : #ImaneFadil, parte civile nel processo #Ruby bis, aveva detto ai suoi familiari e avvocati che temeva di essere sta… -