Roma | vuole passaporto ma ha 1 anno e 7 mesi di reclusione | 39enne in manette

Dora Romano terrà una Masterclass per chi vuole intraprendere la strada artistica : Il 30, 31 marzo e il 6,7 aprile 2019 dalle ore 10:00 alle ore 18:00 presso La Stanza della Luna in Via Paolo di Dono 169 a Roma, si terrà l’attesa Masterclass di recitazione tenuta dall’attrice e musical theatre performer Dora Romano, reduce dal successo ottenuto nella serie tv “L’Amica Geniale” di Saverio Costanzo. La Masterclass, organizzata dall’Associazione Culturale Sperimentiamo – Arte, Musica, Teatro è rivolta ad attori, cantanti e a chi ...

Al Bano - l’ambasciatore ucraino a Roma lo vuole incontrare. Il cantante : “Accolgo l’invito. Davanti a un bicchiere di vino dimostrerò che la musica non ha catene” : Rapporti ricuciti tra Al Bano e l’Ucraina? L’ambasciatore ucraino a Roma, Yevhen Perelygin, si dice pronto ad incontrare Al Bano, inserito nella lista degli artisti banditi dall’Ucraina perché considerati una minaccia per la sicurezza nazionale. “Accolgo di buon grado l’invito”, ha detto il cantante di Cellino San Marco. Il motivo dell’incontro? In una nota diramata dall’ambasciatore si legge che ...

Roma - Schick non da Var per l'Uefa. Ma ci vuole buon senso : Su Florenzi occorre poi un'altra valutazione: probabilmente la forza della trattenuta non è tale da far cadere Fernando, ma questo nessuna Var al mondo può stabilirlo. Serve l'evidenza oggettiva. E ...

Roma - Guardiola vuole Zaniolo! : Pep Guardiola pensa a Nicolò Zaniolo . Come scrive il Corriere dello Sport , il Manchester City è interessata al classe '99 della Roma , al pari del Real Madrid . I giallorossi tremano.

Si chiude l’Exit Tour - Emma in lacrime a Roma dopo le polemiche politiche (video) : “Ci vuole coraggio” : Emma in lacrime a Roma chiude la seconda parte del Tour che ha organizzato per il supporto di Essere qui, ultimo album di inediti che l'artista salentina ha pubblicato a gennaio 2018 a tre anni dal successo di Adesso. Un pianto liberatorio, quello della Marrone alla fine del concerto, che racchiude tutte le emozioni di un Tour che si è sviluppato all'insegna della polemica ma anche della musica, quella nella quale ha sempre creduto ...

PPD del Vallese Romando non vuole saperne di Eric Stauffer

Roma - Zaniolo : «Non basta il talento - ci vuole anche la testa e il lavoro» : 'Non basta il talento, ci vuole anche la testa e l'allenamento' . Parole che potrebbero risuonare ovvie dette da un giocatore qualsiasi, non però se a dirle è Nicolò Zaniolo , un diciannovenne che sta ...

Roma - l'ex Cafu : 'Zaniolo può diventare il migliore al mondo. Se la Juve lo vuole...' : Zaniolo lo deve ancora dimostrare ma può diventare il migliore del mondo'. LA Juve LO VUOLE - 'Se la Juve gli ha messo gli occhi sopra vuol dire che è veramente bravo, ma la decisione di restare o ...

Roma - vuole passare ma ci sono le auto in doppia fila. Aggredito in pieno centro : “Scenni da sta maghina ammerda” : La pagina facebook “Roma fa schifo” ha pubblicato nelle scorse ore un video ripreso dalla telecamera di bordo di una macchina che stava transitando sulla centralissima via Emanuele Filiberto. Una scena di traffico quotidiano. con delle macchie parcheggiate in seconda fila. Quando l’automobilista chiede agli altri di spostarsi perché “non è un parcheggio”, per tutta risposta riceve in cambio insulti, fino a quando ...

E ora che succede? Nessuno a Roma vuole prendere il posto della Montanari : Roma. Dopo le dimissioni di Pinuccia Montanari in Campidoglio regna uno stallo incrollabile. Chi la sostituirà? Quale sarà la nuova linea sui rifiuti? Che cosa ne sarà del bilancio consuntivo 2017 di Ama, quello che la sindaca Virginia Raggi ha deciso di bocciare e che ha portato alle dimissioni del

Raggi vuole il daspo per i visitatori barbari - e quelli che vivono a Roma? : (Foto: Getty Images) Non sarà un’impresa facile. Impedire a cittadini (solo stranieri?) di tornare non tanto in Italia quanto a Roma. Cioè di rientrare in città. Dopo che sono stati colti in fragranza o multati per averle mancato di rispetto. Magari per aver vandalizzato qualche monumento, aver grattato via un pezzetto di Colosseo, imbrattato le mura, cavalcato la ricca fauna che adorna le tante fontane della Capitale, sempre più spesso ...

L'EuroRoma vuole una notte magica : Roma Riannodare il filo interrotto dieci mesi fa quando il sogno si infranse contro il Liverpool. Sembra passato un secolo, invece era solo l'aprile dell'anno scorso: la Roma giunse trionfalmente alle ...

Pallotta vuole Sarri alla Roma per il dopo Di Francesco : Di Francesco è segnato dopo il 7-1 a Firenze Conte all’Inter, Sarri alla Roma. Le grandi manovre del mercato estivo sono già cominciate complici l’ex ct della Nazionale che ha lasciato il Chelsea e l’ex allenatore del Napoli che è ormai da troppo tempo sulla graticola del Chelsea. Se Eusebio Di Francesco contro il Milan si giocherà la panchina dopo l’1-7 in Coppa Italia, non va tanto meglio a Maurizio Sarri dopo il 4-o ...

Raggi : 'Regione vuole aprire discarica a Roma? E' gravissimo' : "Abbiamo sentito notizie allarmanti provenire dalla Regione. Quel Pd che nel 2013 festeggiava la chiusura di Malagrotta chiede la riapertura di una discarica, è gravissimo. In questa Aula siamo ...