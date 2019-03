Pordenone | riconosciuto assegno di mantenimento in unione civile tra due donne per la

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2019) Si erano unite civilmente nel 2016 poi hanno deciso di divorziare. E ora il tribunale dihaundipari a 350 euro alla coniuge “più debole”. Era lei, infatti, che aveva deciso di trasferire la propria residenza non solo per la “maggior comodità del posto di lavoro rispetto ai luoghi di convivenza (piuttosto che Venezia), ma anche – sottolinea nel provvedimento il giudice Gaetano Appierto – dalla necessità di coltivare al meglio la relazione e trascorrere quanto più tempo possibile con la propria compagna, non comprimendo il tempo libero con le ore necessarie per il lungo trasferimento per almeno due volte al giorno”. Quindi “l’disarà di 350 euro al mese a carico della coniuge economicamente più forte che occupa ancora l’abitazione condivisa all’epoca della ...