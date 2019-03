Piazza Affari | pioggia di acquisti su Moncler

Brillante Piazza Affari : Si conclude in territorio positivo l'ultimo giorno della settima sia a Piazza Affari sia nelle principali Borse europee . A trainare in alto i listini del Vecchio Continente, l'approvazione da parte ...

Borsa italiana - Piazza Affari chiude in rialzo : Ftse Mib +0 - 81% : Seduta positiva per la Borsa italiana: Piazza Affari ha chiuso in aumento dello 0,81% a 21.045 punti. L'ipotesi sempre più concreta di uno slittamento della Brexit oltre la 'dead line' del 29 marzo e ...

Piazza Affari : andamento sostenuto per Piquadro : Scambia in profit il produttore italiano di pelletteria , che lievita dell'1,98%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice World Luxury Index , evidenzia un ...

L’urna Champions sorride alla Juve - Piazza Affari pensa già alla finale : La Borsa punta su una cavalcata della Juventus verso la finale di Champions, che si giocherà il primo giugno al Wanda Metropolitano di Madrid. Il titolo del club bianconero è schizzato immediatamente al rialzo del 5% (con una sospensione per eccesso di volatilità) appena è stato sorteggiato l'accoppiamento con l'Ajax....

Piazza Affari : luce verde per Reply : Protagonista la società di consulenza , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,71%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Reply ...

Piazza Affari : sviluppi positivi per Fiera Milano : Brillante rialzo per illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,62%. Su base ...

Piazza Affari : El.En in rally : Brilla il Gruppo Industriale che produce sorgenti e sistemi laser per applicazioni medicali ed industriali , che passa di mano con un aumento del 7,09%. A livello comparativo su base settimanale, il ...

Piazza Affari : Autogrill sale verso 7 - 92 Euro : Effervescente la società attiva nella ristorazione , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,76%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore ...

Piazza Affari : scambi negativi per Piquadro : Ribasso per il produttore italiano di pelletteria , che presenta una flessione dell'1,94%. La tendenza ad una settimana di Piquadro è più fiacca rispetto all'andamento del World Luxury Index . Tale ...

Piazza Affari chiude in rialzo con Leonardo senza freni : Piazza Affari e le altre borse europee chiudono una seduta nel complesso positiva , nonostante i tentennamenti di Wall Street, S&P 500 ,, per l'inatteso slittamento oltre la fine di marzo dell'...

Piazza Affari : mette il turbo Aeffe : Effervescente la società italiana di articoli e accessori per l'abbigliamento , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,90%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido ...

Safilo scivola in fondo al mercato di Piazza Affari : Aggressivo ribasso per il produttore di occhiali da sole e da vista , che passa di mano in perdita del 3,37%. Lo scenario su base settimanale di Safilo rileva un allentamento della curva rispetto alla ...

Piazza Affari : in acquisto Bio on : Seduta decisamente positiva per la società attiva nel settore della bio plastica di alta qualità , che tratta in rialzo del 2,40%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Bio on ...

Piazza Affari : amplia il rialzo Eurotech : Ottima performance per Eurotech , che scambia in rialzo del 3,76%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Eurotech mantiene forza relativa positiva in ...