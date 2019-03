Attacco contro due moschee in Nuova Zelanda

MotoGP : la Ducati al contrAttacco. Gigi Dall’Igna : “Valutiamo un ricorso contro le ali Honda” : Continua a far discutere, e non potrebbe essere altrimenti, visto che ancora c’è una decisione che dev’essere presa, la questione relativa al risultato pendente del GP del Qatar, vinto in pista da Andrea Dovizioso. A parlare è Gigi Dall’Igna, il responsabile del reparto corse della casa di Borgo Panigale. Dall’Igna, ai microfoni di Sky Sport, tuona: “Sono rimasto abbastanza sorpreso, soprattutto dal comportamento ...

Ricorso contro Ducati - Dall'Igna all'Attacco per la difesa della MotoGP : Quello che sembra un attacco da parte di Gigi Dall'Igna, in realtà é una difesa al sistema MotoGP. È vero, il direttore generale Ducati Corse minaccia un reclamo alla Honda per le ali montate in Qatar ...

MotoGP - si parte : Attacco al re. Da Dovizioso a Rossi : tutti contro Marquez : Spera soprattutto, però, il Dovi di poter finalmente portare a casa la preda grossa a fine anno, dopo due stagioni da vicecampione del mondo. La sua Ducati qui è fra le favorite, ma lavorare sotto ...

Juventus - titolarissimi a riposo contro l'Udinese : Alex Sandro potrebbe giocare in Attacco : La Juventus, in mattinata, si è allenata per preparare il match di domani sera contro l'Udinese. Massimiliano Allegri, in vista della sfida di domani farà molto turn-over, visto che poi, martedì, ci sarà la sfida decisiva di Champions League contro l'Atletico Madrid. Per questo motivo, contro l'Udinese, diversi titolarissimi riposeranno, a partire da Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini: molto probabilmente anche Cristiano Ronaldo rifiaterà. In ...

Pietro Tartaglione contro Giulia De Lellis Attacco via social - lei risponde : “Sei un disperato - sei nessuno” : Pietro Tartaglione attacca Giulia De Lellis su instagram, lei risponde Scontro mediatico tramite social tra Pietro Tartaglione e Giulia De Lellis, il tema è la storia terminata tra la fashion blogger e il cantante Irama. Pietro Tartaglione fidanzato di Rosa Perrotta tramite una story su instagram attacca Giulia De Lellis parlando di una storia nata … Continue reading Pietro Tartaglione contro Giulia De Lellis attacco via social, lei ...

A ferito suo figlio! Attacco con acido contro figlio di 3 anni per accusare la ex : Voleva a tutti i costi l'affidamento del figlioletto di 3 anni dopo la separazione dalla moglie e non si è fermato nemmeno di fronte alla possibilità di fare del male e lasciare sfregiato il piccolo per il resto della sua vita. È la storia di un padre britannico di 40 anni di Worcester che è arrivato a ideare un piano tanto malvagio quanto assurdo: organizzare un Attacco con l'acido al piccolo solo per poter incolpare la ex mogie e dunque ...

Isola dei famosi - Alda D'Eusanio contro Mediaset : l'Attacco a Fabrizio Corona : “Questa è la cosa più disumana che abbia mai visto. In galera Corona ci doveva rimanere di più per imparare qualcosa”. Alda D’Eusanio in diretta all'Isola dei famosi commenta la scelta di mandare in onda un video messaggio di Corona che dava del vecchio e del cornuto a Riccardo Fogli. Un momento di

Congo. Nuovo Attacco a centro contro Ebola - Msf chiude i battenti : Il centro attaccato nella provincia del Nord Kivu, Medici Senza Frontiere, . Medici Senza Frontiere, MSF, ha sospeso le attività mediche nella provincia del Nord Kivu , epicentro dell'epidemia di ...

India compie “Attacco preventivo” contro terroristi nel Kashmir : L'articolo India compie “attacco preventivo” contro terroristi nel Kashmir proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Ancelotti : «Prestazione come contro Torino e Fiorentina ma con concretezza in Attacco» : La conferenza stampa di Carlo Ancelotti dopo Parma-Napoli «Il Napoli ha ripetuto le prestazioni contro Torino e Fiorentina ma finalmente con concretezza in attacco, perciò la gara è venuta fuori bene». Juve? «La squadra che ha fatto meglio delle altre. Vogliamo fare una partita, al meglio delle nostre possibilità, con gioia ed entusiasmo» Maksimovic? «Ha avuto un problema di stomaco, niente di particolare» Finalmente i gol «La squadra ha nelle ...

Marcella Bella contro Amadeus - il clamoroso Attacco in diretta : "Mi avete ripresa di nascosto" : La cantante, in giuria nella trasmissione di Rai Uno 'Ora o Mai Più': "Mi avete fatto un danno visivo perché non avevo le...

Uomini e donne - l'Attacco brutale contro Tina Cipollari : 'Sembri il Gabibbo - come ti sei vestita' : Nuovo attacco da parte di Rossella Intellicato contro la storica opinionista di Uomini e donne, Tina Cipollari. Dopo averla presa di mira per fare 'la maleducata in tv che prende 5 mila euro al mese ...

Uomini e donne - l'Attacco brutale contro Tina Cipollari : "Sembri il Gabibbo - come ti sei vestita" : Nuovo attacco da parte di Rossella Intellicato contro la storica opinionista di Uomini e donne, Tina Cipollari. Dopo averla presa di mira per fare "la maleducata in tv che prende 5 mila euro al mese per fare la cafona", la Intellicato ha ribattuto all'ultima critica che la Cipollari ha fatto a Gemma

Iran - Attacco kamikaze contro bus di Pasdaran : almeno 20 morti : Un attacco suicida è stato compiuto contro un gruppo di Pasdaran, nel sud-est dell'Iran, provocando almeno 20 morti e 20 feriti. Lo riporta l'agenzia statale Irna, aggiungendo che l'attacco compiuto ...