Ajax-Juve | ecco le date

L'Ajax è l'avversaria della Juventus dei quarti di Champions League : le cose da sapere : Hanno cancellato Madrid dalla cartina europea della Champions con due imprese, adesso si affrontano ai quarti di finale con il pensiero rivolto proprio a Madrid, sede della finale. La Juventus pesca l'...

Juve - Agnelli : "Ajax grande esempio di politica sportiva" : ... "L'Ajax ha fatto una grandissima scuola e questo è l'esempio principe che anche in un mercato senza risorse economiche, attraverso la politica sportiva, possono esserci società di alto livello ...

Sorteggi Champions League : la Juve becca l'Ajax : Poco fa dall'urna di Nyon sono usciti gli accoppiamenti dei quarti di finale di Champions League che si giocheranno tra il 9-10 aprile (gare di andata) e il 16-17 aprile (gare di ritorno). Festeggia sicuramente il Liverpool di Klopp che becca quella che, sulla carta, era la squadra più debole di questi quarti di finale, vale a dire il Porto di Sérgio Conceicao, eliminato già lo scorso anno agli ottavi di finale. Interessante è sicuramente il ...

Juventus - Agnelli : 'Ajax un modello - ha fatto scuola' : 'L'Ajax ha fatto scuola, è l'esempio principe che in un mercato senza tante risorse economiche si possono avere squadre di alto livello internazionale'. Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ...

Juve - altro balzo in borsa dopo il sorteggio favorevole con l'Ajax : Come riportato dal Corriere dello Sport , il titolo in borsa della Juventus è stato sospeso al rialzo a Piazza Affari dopo il sorteggio dei quarti di finale di Champions League che ha visto i bianconeri accoppiati con l'Ajax. Il ...

Bonucci : 'Occhio - l'Ajax è in forma. Dopo l'Atletico abbiamo scoperto una Juve nuova - che crea gioco' : Il difensore della Juventus , Leonardo Bonucci ha parlato a Sky Sport per commentare il sorteggio dei quarti di finale Champions League che ha visto i bianconeri accoppiati con l'Ajax. AJAX - 'L'abbiamo saputo a fine allenamento, appena rientrati nello spogliatoio.

Nedved : “Juve-Ajax sfida bellissima. Squalifica CR7? Ecco cosa dico” : Pavel Nedved, intervistato ai microfoni di “SkySport” al termine del sorteggio di Champions League, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul prossimo avversario bianconero. L’Ajax sarà pronto a confermare ciò che di buono ha mostrato nel match contro il Real Madrid. Leggi anche: Ajax-Juventus, Ecco la potenziale rivale in semifinale Nedved: […] More

La Juve pesca l'Ajax e spera per Cristiano Ronaldo : Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, spiega a Sky Sport dopo il sorteggio di Champions che non si aspetta una sanzione della Uefa nei confronti dell'attaccante portoghese per il gesto fatto ...

Champions - la Juve pesca l'Ajax ai quarti : rischio City in semifinale : L'urna di Nyon sorride alla Juventus , che nei quarti di finale di Champions League affronterà l' Ajax . Evitati dunque i pericoli Barcellona e Manchester City : i catalani se la vedranno con il ...

Champions - i precedenti di Juve-Ajax : La Juventus ha pescato l' Ajax nell'urna di Nyon per i quarti di finale di Champions League e il pensiero corre al 1996, quando a Roma i bianconeri conquistarono ai rigori la Coppa dei Campioni nella ...

Ajax - percolo baby "galacticos" per la Juve : Il clamoroso poker con cui l' Ajax ha fatto fuori il Real Madrid dalla Champions League ha fatto il giro del mondo e si è preso le prime pagine di tutti i giornali sportivi, ma dopo l'incredibile impresa del Bernabeu a tenere banco è stato il calciomercato , perché praticamente tutte le big d'Europa seguono ...

Champions League - date ed orario di Juve-Ajax : Sono andati in scena i sorteggi validi per la Champions League, nel complesso è andata bene per la Juventus, i bianconeri dovranno vedersela con l’Ajax, squadra alla portata ma che comunque non deve essere sottovalutato, gli olandesi agli ottavi infatti hanno eliminato il Real Madrid. La Juventus è la principale candidata alla vittoria finale della competizione con Manchester City e Barcellona ed è nettamente favorita per la vittoria ...

Juventus - Nedved : 'Contro l'Ajax saranno gare bellissime - non temiamo squalifica per CR7' : La Juventus poco fa ha conosciuto il nome della sua avversaria per i quarti di finale di Champions, la squadra di Massimiliano Allegri se la vedrà con l'Ajax. I bianconeri hanno saputo anche chi incontreranno nell'eventuale semifinale e se passeranno se la dovranno vedere con una fra Tottenham e Manchester City, perciò il percorso europeo della Vecchia Signora è tracciato. Al termine del sorteggio è arrivato subito il commento del vice ...

Juve. Sulla strada per Madrid prima l’Ajax poi la vincente tra Tottenham-City : Va bene a Cristiano Ronaldo. Da Nyon spunta fuori l’Ajax. Saranno gli olandesi gli avversari nei quarti di finale di