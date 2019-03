Via della Seta,Di Maio:porterà sviluppo

La vianon è "una nuova alleanza geo-politica:è un memorandum che firmerò io come ministro delloeconomico e che servirà anche ai porti del Sud". Così il vicepremier Di, in visita all'azienda Vim di Matera. "E' una grande opportunità per le nostre imprese di portare le eccellenze agroalimentari e artigianali in Cina", afferma. "Sono contento che ci sia accordo dal Quirinale e nel governo",prosegue il vicepremier: "Il Made in Italy deve colonizzare il mondo".(Di giovedì 14 marzo 2019)

