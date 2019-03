Sicurezza dei locali d' intrattenimento e di pubblico spettacolo i controlli della

Huawei chiama in causa Apple e Google sulla questione della Sicurezza dei dati : Scrivere insieme le regole sulla sicurezza digitale: sedersi “allo stesso tavolo” e parlare con le istituzioni, ma soprattutto “ascoltare i cittadini”. E' questa l'intenzione di Huawei per garantire la protezione dei dati con l'avvento della tecnologia 5G. La visione è stata espressa dai due top manager europei del colosso della telefonia: Abraham Liu, vicepresidente di Huawei per l'Europa, e Thomas Miao, Ceo per l'Italia. “Apertura e ...

Poggianti sulla Sicurezza : 'Più municipale e fuori dallo Sprar. Fuori dall'Unione dei Comuni' : Durante la conferenza stampa si è parlato anche del recente fatto di cronaca riguardante la morte di Arafet Arfoui, il 32enne deceduto lo scorso 17 gennaio durante un fermo di polizia a Empoli: ecco ...

Blockchain - Ibm testa la Sicurezza dei progetti : Per una politica di sicurezza aziendale Nell'odierno ambiente It distribuito, le aziende necessitano di flessibilità e molte eseguono workload su una varietà di infrastrutture diverse, anche all'...

"Sicurezza delle donne a rischio" - un libro denuncia la scelta dei manichini per i crash test : A sostenerlo con forza è Caroline Criado-Perez , che nel suo libro 'Invisible Women: Exposing Data Bias in a World Designed For Men', porta alla luce tutte le lacune che caratterizzano un mondo ...

'Sicurezza delle donne a rischio' - in un libro il 'caso' dei manichini per i crash test : A sostenerlo con forza è Caroline Criado-Perez , che nel suo libro 'Invisible Women: Exposing Data Bias in a World Designed For Men', porta alla luce tutte le lacune che caratterizzano un mondo ...

Apple lenta a correggere una falla nella Sicurezza dei Mac - Google lo spiffera a tutti : Una falla nella sicurezza di macOS (il sistema operativo dei computer Apple) consente potenzialmente agli hacker di entrare nel sistema, manometterlo o appropriarsi di dati sensibili. Tutto senza che l’utente abbia modo di accorgersene. A scoprirlo sono stati i ricercatori del team Project Zero di Google. Fin qui è tutto più o meno nella norma. Quello che stona è che la falla sia stata pubblicata prima dell’arrivo di una patch. Il motivo? ...

Lavoro - Sicurezza - organizzazione - rapporto con i 5S : tutte le differenze tra i programmi dei candidati Pd : ... della difesa comune europea, e di come gli Stati europei possono sviluppare gli strumenti già esistenti e aumentare il peso della nostra azione nel mondo'. La copertina del programma di Nicola ...

La matassa di contraddizioni nel Governo sulla Sicurezza dei lavoratori : Un sistema che penalizza chi denuncia più infortuni, sul modello bonus/malus, spinge davvero a migliorare la sicurezza sul lavoro? I dati su infortuni e morti "bianche" in Italia ci dicono di no. E ancora: è davvero possibile aumentare i livelli di sicurezza se con una mano si tagliano le tariffe a carico delle imprese, e con l'altra si riducono le risorse per la prevenzione? Anche qui la logica ci dice di no.In questa matassa di ...

Sicurezza viadotti autostrada - indagati vertici Strada dei Parchi : Pescara - I vertici di Strada dei Parchi, società della Toto Holding Spa, sono indagati dalla Procura di Pescara nell'ambito dell'inchiesta, condotta dal sostituto Luca Sciarretta, sulle condizioni di Sicurezza dei viadotti, lungo l'autoStrada A25, nel territorio di competenza della Procura di Pescara. Nei giorni scorsi le parti, alla presenza dei carabinieri forestali, hanno compiuto dei sopralluoghi nei pressi dei viadotti ...

Piano Nazionale per la Sicurezza del Territorio : cambiamenti climatici - prevenzione - manutenzione - cantierabilità dei progetti : “Con il varo del Piano Nazionale per la Sicurezza del Territorio ProteggItalia si aprono importanti opportunità per quella, che è una condizione fondamentale per il futuro anche economico del Paese: aumentare la resilienza delle comunità ai tempi dei cambiamenti climatici, mettendole in Sicurezza dai rischi idrogeologici attraverso la realizzazione di utili, quanto indispensabili infrastrutture.” A dichiararlo è Francesco Vincenzi, Presidente ...

Sicurezza consumatori - controlli dei Nas e sequestri di prodotti carnevaleschi in tutta la regione : Pescara - Maxi sequestro dei Carabinieri del Nas di Pescara che, nel corso di ispezioni disposte in vista del carnevale in tutto l'Abruzzo, hanno trovato 120mila articoli, tra maschere e costumi, gadget e articoli a bassa tensione, tutti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. I prodotti in questione, del valore commerciale di circa un milione di euro, sono stati sequestrati, confiscati e distrutti. Elevate sanzioni ...

Sicurezza in auto - gommisti abusivi sotto la lente dei controlli della Polizia : ... ma troppo spesso non prestano costante attenzione alla loro corretta manutenzione, dimenticando il ruolo strategico degli pneumatici per la Sicurezza stradale ma anche per l'economia di esercizio. ...

Napoli-Juventus - allerta Sicurezza in città per l’arrivo dei bianconeri : NAPOLI JUVENTUS, allerta – Da tempo a Napoli quella contro la Juventus è la sfida più sentita, in campionato, dell’anno. Talmente attesa dal popolo azzurro che spesso, negli ultimi tempi, è stata anche partita a rischio per la sicurezza e l’ordine pubblico. Qualche anno fa Antonio Conte denunciò il tiro di sassi da parte di […] L'articolo Napoli-Juventus, allerta sicurezza in città per l’arrivo dei bianconeri proviene da Serie A News ...

Kaspersky lavora alla Sicurezza dei dispositivi medici connessi alla rete : La sicurezza è stata all’ordine del giorno al Mobile World Congress 2019 grazie a Kaspersky, l’azienda russa nota per l’omonimo antivirus. I PC in questo caso c’entrano poco, perché l’argomento della ricerca che è stata presentata è stata la sicurezza dei dispositivi medici. Protesi, pacemaker e altri prodotti salvavita richiedono aggiornamenti per implementare nuove funzioni e migliorare le prestazioni, oltre ...