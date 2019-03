Clima | Greta | proposto premio Nobel pace

Clima - proposta Greta a premio Nobel pace : ANSA, - ROMA, 14 MAR - L'attivista 16enne svedese Greta Thunberg, promotrice delle marce dei giovani per il Clima in tutta Europa, è stata proposta per il premio Nobel per la pace da tre parlamentari ...

Clima - Greta candidata al Nobel per la Pace. Venerdì gli studenti in piazza per l’ambiente : L’attivista 16enne svedese, Greta Thunberg, promotrice delle marce dei giovani per il Clima in tutta Europa, è stata proposta per il premio Nobel per la pace da tre parlamentari norvegesi in segno di riconoscimento per il suo impegno contro la crisi Climatica e il riscaldamento globale, riporta il settimanale Time. «Abbiamo nominato Greta perché la...

Greta Thunberg e lo sciopero degli studenti per il Clima : La storia della sedicenne svedese che ha ispirato il nuovo movimento degli studenti per chiedere ai governi politiche più serie contro il riscaldamento globale

Clima - Greta Thunberg : “E’ necessario che gli adulti di oggi agiscano adesso” : In un’intervista con Repubblica, Greta Thunberg, la 16enne attivista svedese, sottolinea che il grande successo della manifestazioni dei giovani per il Clima non è sufficiente, devono intervenire gli adulti e lo devono fare subito: “No, non saremo noi a salvare il mondo. Non c’e’ abbastanza tempo per poter aspettare che noi si diventi adulti con il potere di agire. E’ necessario che gli adulti di oggi agiscano ...

Greta candidata al premio Nobel "Il Clima? Contributo alla pace" : Greta Thunberg candidata per il premio Nobel per la Pace. Una candidatura di cui l'adolescente svedese, una delle voci piu' forti, nonostante la giovanissima eta', della lotta al cambiamento climatico, si è detta "onorata e molto grata". Segui su affaritaliani.it

Clima - Greta ‘contagia’ gli studenti italiani : venerdì in piazza : Greta Thunberg ha contagiato anche gli studenti italiani che venerdi’, 15 marzo, sciopereranno per il Clima in tutta Italia. Da Milano a Roma, da Firenze a Genova, da Bari a Trieste, passando per Verona, Perugia, Parma, Rimini, Taranto, Brindisi, Mantova, Udine, Pisa, Modena, Monza e Novara, studenti e universitari salteranno le lezioni per unirsi simbolicamente alla 16enne svedese, diventata in pochi mesi la portabandiera della lotta ai ...

Clima - il New York Times incorona Greta Thunberg : “il mondo ascolti questa ragazza” : “Greta Thunberg e’ qualcuno a cui gli adulti dovrebbero dare ascolto. Anzi: devono darle ascolto”. E’ il New York Times a incoronare la sedicenne svedese che con i suoi scioperi davanti al parlamento di Stoccolma ha dato il via all’inedito movimento globale dei studenti che lottano per il Clima, in vista dell’appuntamento di venerdi’ 15, quando in oltre 1300 diverse localita’ di tutto il mondo ...

Clima - la lezione di Greta ora fa scuola. Venerdì sciopero mondiale | : I teenager uniti il 15 marzo da uno sciopero per l’ambiente a tutela del Clima: «Perché non venga distrutto il futuro»

Clima - surreali polemiche sul web : Wikipedia potrebbe chiudere oggi la pagina italiana su Greta Thunberg : La pagina italiana di Wikipedia dedicata a Greta Thunberg potrebbe chiudere i battenti oggi. E’ in corso, infatti, una discussione tra gli utenti, cominciata il 5 marzo scorso, sull’opportunita’ di una voce che parli dell’attivista svedese sedicenne che ha pronunciato un discorso al summit sul Clima di Katowicen e all’Ue, e’ intervistata da quotidiani di tutto il mondo, ha mobilitato 12.000 scienziati nelle ...