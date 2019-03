Remuntada Juve | l’Atletico cade sotto i colpi di Cr7 Il tweet della Juventus

Remuntada Juventus : la tripletta di Cristiano Ronaldo mette ko l’Atletico Madrid : Schiantato l’Atletico Madrid Partita epica della Juventus che batte 3-0 l’Atletico Madrid e passa ai quarti di finale della Champions League. Grande protagonista è stato Cristiano Ronaldo che ha segnato tutti e tre i gol. Un match da raccontare ai nipotini. La Juventus ha giocato con grande intensità dal primo all’ultimo minuto. Il secondo gol, di testa, è stato alla Pelè. Dopo Ronaldo, l’altro protagonista è stato ...

Juventus-Atletico Madrid - Braida crede in Allegri “Remuntada non impossibile” : Ariedo Braida, direttore sportivo del Barcellona, ha parlato della gara che domani sera la Juventus giocherà contro l’Atletico Madrid “Nel calcio tutto è possibile, la Juventus a mio avviso ha una partita dura ma non impossibile, in Spagna si parla di ‘remuntada’. E’ durissima ma nel calcio i miracoli possono accadere”. E’ il pensiero del direttore sportivo del Barcellona, Ariedo Braida, sul ...

Juve - Remuntada impossibile con l'Atletico? I numeri condannano i bianconeri : Archiviato il flop di Madrid, la Juventus ha 20 giorni per allenarsi mentalmente e fisicamente a una grande rimonta che, guardando al passato, non rientra tra le sue specialità. Le era praticamente ...

