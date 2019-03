L’assessore Borriello a De Laurentiis | «Compri i calciatori | la gente verrà allo stadio»

ilnapolista

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Lo scontro Sembra uno dei tanti siparietti tra tifosi divisi in pro Dee contro, quel papponismo (che deriva dal termine con cui Deviene apostrofato dai suoi detrattori: pappone) di cui vi scriviamo da sempre. Fenomeno fondamentale per capire la Napoli attuale. Repubblica Napoli racconta il motivo, o comunque uno dei motivi che hanno spinto Dead abbandonare la riunione per i sediolini e i maxischermi.Il presidente non vuole i sediolini tutti gli azzurri, li vorrebbe di colori diversi sul modello dellodi Udine. L’assessore Cirogli si rivolge così: «Presidente,e vedrà come la».Nel confronto si discute di presenze border line in curva, border line dal punto di vista della legalità. Si parla degli ultras.Repubblica scrive:«Il calcio è passione, io vengo da Barra…», ...

