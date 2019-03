Gli smartphone crollano del 20% in Cina | brutte notizie per Apple

Your Phone si aggiorna : introdotto il mirroring deGli smartphone Android [Insider] : Recentemente, l’app Your Phone (Il tuo telefono) ha iniziato ad aggiornarsi per gli utenti Windows Insider introducendo il mirroring degli smartPhone Android. Annunciata durante l’evento Surface a ottobre, la nuova funzionalità di Your Phone permette di riprodurre la schermata del dispositivo Android su Windows 10. Inizialmente sarà compatibile con un numero limitato di device Windows e il primo dispositivo compatibile è Surface ...

Il riconoscimento vocale suGli smartphone Android funzionerà anche senza Internet e aiuterà chi ha problemi fisici : Google ha annunciato che il riconoscimento vocale della tastiera Gboard per smartphone presto funzionerà anche offline. Il colosso statunitense si appresta inoltre a migliorare la grafica del popolare servizio di archiviazione online Google Drive, per renderlo maggiormente fruibile dagli smartphone. Due novità strettamente legate ai dispositivi Android, di cui la prima è di particolare rilevanza per le persone che hanno problemi fisici. Il ...

MiGliori smartphone Android | La classifica di marzo 2019 : Migliori smartphone Android – Ecco la nostra classifica dei Migliori smartphone Android aggiornata ad gennaio 2019, per cui con tutte le ultime novità offerte da Samsung, Huawei, Honor, LG, Sony, HTC, OnePlus e in generale dal mercato mobile. Il mercato degli smartphone Android è piuttosto ampio ed è in costante crescita. A causa di ciò è diventato alquanto difficile […] L'articolo Migliori smartphone Android | La classifica di ...

Forza Horizon 4 giocato su uno smartphone? Microsoft presenta in dettaGlio Project xCloud : Non solo Halo: The Master Chief Collection e il suo arrivo su PC al centro dell'ultimo Inside Xbox della serata di ieri ma anche una presentazione con tanto di dimostrazione per Project xCloud, la piattaforma streaming basata sul cloud su cui Microsoft sta puntando con molta decisione. Questa tecnologia riuscirà effettivamente a portare il gaming di Microsoft su tanti dispositivi come, anche i semplici smartphone?Per dimostrare il potenziale ...

Smartphone Dual SIM : i miGliori da comprare : In questa guida costantemente aggiornata abbiamo selezionato per voi i migliori Smartphone Dual SIM che sono molto apprezzati da quegli utenti che, soprattutto quando sono alla ricerca di uno Smartphone per lavorare, preferiscono avere un cellulare leggi di più...

Smartphone batteria lunga durata : i miGliori da comprare : In questa guida costantemente aggiornata vi parleremo dei migliori Smartphone batteria lunga durata, cioè quei device che vi permettono un utilizzo a tutto tondo senza avere costantemente l’ansia dell’autonomia, riuscendo a portarvi a sera anche leggi di più...

Smartphone 200 euro : i miGliori da comprare : Quando si è in cerca di uno Smartphone che riesca ad offrire una buona esperienza utente e che allo stesso tempo sia economico, la categoria degli Smartphone a 200 euro può essere quella più adatta. leggi di più...

Vita da pendolare… meGlio con lo smartphone : ... il leader delle scommesse sportive offre la possibilità di accedere a pronostici sempre aggiornati sui principali sport come il basket o il calcio. Le possibilità di vincita ci sono e indovinare un ...

Smartphone 300 euro : i miGliori da comprare : Scegliere quale Smartphone comprare con 300 euro può non risultare facilissimo, in quanto su questa fascia di prezzo si inizia ad avere una vastissima gamma di prodotti, fino ad avere addirittura l’imbarazzo della scelta. Infatti leggi di più...

Huawei pensa che Gli smartphone pieghevoli “economici” siano vicini e rivela un sistema operativo proprietario : Richard Yu, CEO di Huawei, parla di prezzi degli smartphone pieghevoli, di schermi flessibili da 200 pollici e sistema operativo fatto in casa. L'articolo Huawei pensa che gli smartphone pieghevoli “economici” siano vicini e rivela un sistema operativo proprietario proviene da TuttoAndroid.

Mercato mondiale deGli smartphone giù anche nel 2019 - la ripresa con 5G e pieghevoli : Secondo gli analisti di Idc, il calo di vendite quest'anno dovrebbe attestarsi attorno allo -0,8%. Ma si punta sulla spinta modernizzatrice

Con le offerte 5G Ready di Vodafone arriva il servizio Red Care contro Gli incidenti dello smartphone : Oggi fanno il loro esordio ufficiale le offerte 5G Ready di Vodafone e per l'occasione l'operatore telefonico da deciso di lanciare il servizio Red Care L'articolo Con le offerte 5G Ready di Vodafone arriva il servizio Red Care contro gli incidenti dello smartphone proviene da TuttoAndroid.

A cosa servono Gli smartphone basati sulla blockchain : Foto:Pixabay Non ci sono solo gli schermi flessibili e il 5G nel futuro degli smartphone. Tra le caratteristiche vantate da quelli di nuovissima generazione c’è anche la blockchain, la tecnologia su cui poggiano le criptovalute come il bitcoin (e non solo). Il primo a metterla in campo è stato l’Htc Exodus, a luglio. Poi al Mobile World Congress 2019 si sono visti il Finney e il Wings WX, un telefono quest’ultimo, che promette di far guadagnare ...

Classifica smartphone 2019 : miGliori e peggiori valori Sar. Test radiazioni : Classifica smartphone 2019: migliori e peggiori valori Sar. Test radiazioni valori Sar smartphone 2019 La Classifica smartphone 2019 emersa negli ultimi giorni riguarda i migliori e i peggiori modelli in quanto a radiazioni emesse. Insomma, i dispositivi che andremo a citare non sono Classificati in ordini di specifiche tecniche o valore estetico. Bensì in un ordine che rispetta i valori Sar (Specific Absorption Rate), ovvero l’indice che ...