Gara Inediti | Jefeo vs Alvis

Gara Inediti : Federica vs Alberto : Diamo il via alla nuova Gara di Inediti di #Amici18! Federica con “Difficoltà” vs Alberto con “Non sarebbe passione”. Correte sull’app TIMMUSIC e potrete ascoltare i due Inediti in Gara in anteprima esclusiva per 24 ore. Il più ascoltato entro le 23.59 di mercoledì 6 marzo otterrà il PUNTO TIM che insieme ad altri determinerà la canzone vincitrice tra le due in Gara.

Diretta Amici : Gara degli inediti tra Alvis e Jefeo : Nuovo appuntamento con lo speciale del sabato di Amici di Maria De Filippi. Gli allievi della scuola più famosa d'Italia si troveranno ad affrontare la sfida a squadre e gli eventuali esami per accedere al serale, ma vediamo cosa è successo durante la settimana. Gli ultimi sette giorni sono stati molto duri, soprattutto per tre allievi: Valentina, Mowgli e Alberto. Alla prima è stato chiesto di coreografare un'esibizione, mentre gli altri si ...

Ci vogliamo bene di Mameli nella prima Gara Inediti di Amici di Maria De Filippi contro Alessandro Casillo (testo) : "Ci vogliamo bene come le cose che fanno male, ci vogliamo bene come la musica commerciale, ci vogliamo bene come lo zucchero con il sale", canta Mameli, uno dei nuovi concorrenti di Amici di Maria De Filippi. Tra i due protagonisti della prima gara inediti della nuova edizione del programma, Mameli si trova ad affrontare il temuto Alessandro Casillo che con Perché non Amici, è il secondo concorrente a presentare già un singolo ...

