Cardinale Pell condannato a sei anni per abusi sessuali

Pedofilia - il Cardinale Pell condannato a 6 anni. Colpevole di 'crimini efferati' : Dopo il verdetto di Colpevolezza di dicembre , è arrivata una sentenza relativamente mite per il 77enne ex ministro dell'Economia vaticano, che rischiava fino a 50 anni. Il cardinale Pell, mumero 3 ...

Pedofilia - 6 anni al Cardinale Pell : 2.15 "Un attacco sessuale alle vittime sfrontato e forzato".Con questa motivazione il giudice australiano ha condannato il cardinale australiano George Pell a sei anni di carcere per abusi sessuali quando era arcivescovo cattolico di Melbourne negli anni '90. Potrà chiedere la libertà su cauzione dopo tre anni e 8 mesi. Pell è stato giudicato colpevole da una giuria in dicembre di aver abusato sessualmente di due coristi di 13 anni e di ...

Mattia Feltri mette insieme il Cardinale Pell e Marcinkus. Per me c’entrano come i cavoli a merenda : Leggo sempre il Buongiorno di Mattia Feltri su La Stampa, non perché apprezzi in modo particolare la prosa dell’autore, né trovi particolarmente interessanti le sue pillole di saggezza. Lo faccio però quotidianamente e un po’ ossessivamente per vedere se e quando riuscirà a superare il suo record di strampalatezza informativa. Il record l’ha stabilito un paio di anni fa quando vergò un ispirato commento alla notizia di una bambina data in sposa, ...

Pedofilia - il Cardinale Pell - condannato - viene difeso dai conservatori : E questo è anche spiegabile: l'ecclesiastico australiano, pur essendo stato insignito di un importante incarico in Vaticano con papa Francesco, cioè la prefettura della segreteria per l'Economia, ...

Cardinale Pell e pedofilia - l'avvocato minimizza : 'Il bambino non partecipava attivamente' : Continuano a far discutere le vicende legate alla pedofilia che gravitano attorno ad uomini appartenenti al mondo religioso. Nelle ultime settimane ad essere salito agli onori delle cronache è stato il Cardinale George Pell. Le accuse che pendevano nei suoi confronti riguarderebbero presunti abusi che, a livello temporale, sarebbero collocabili nell'anno 1996. A subirli due tredicenni. Il Cardinale è stato condannato in primo grafo ed ora si ...

Cardinale Pell - mi sembra incredibile che un giornalista possa difenderlo : La notizia della condanna del Cardinale australiano George Pell – accusato sia di aver protetto i preti pedofili da lui “dipendenti” sia di aver egli stesso abusato di due chierichetti – è giunta molto sgradita alla fine di un maxi-raduno voluto da Papa Bergoglio a Roma per discutere delle vicende di pedofilia che affliggono in giro per il mondo la Chiesa Cattolica. Subito qualche giornalista “papalino” si è affrettato a insinuare il ...

Pedofilia - in carcere il Cardinale Pell : Subito in carcere il cardinale australiano George Pell, ex Ministro dell'Economia vaticano. Revocata la libertà su cauzione al prelato, riconosciuto colpevole di Pedofilia da un tribunale di Melbourne per violenza sessuale commessa negli Anni Novanta su due coristi di 13 ...

Carcere per George Pell - Cardinale pedofilo. Difesa choc del suo legale al processo : "Fu una semplice penetrazione" : Il cardinale George Pell sta trascorrendo la sua prima notte in Carcere dopo che i giudici australiani gli hanno revocato la libertà su cauzione (concessa l'anno scorso per permettergli di subire un intervento chirurgico alle ginocchia). E il Vaticano rompe gli indugi registrati ieri. La sala Stampa della Santa Sede ha comunicato che la Congregazione per la dottrina della fede ha aperto un processo canonico nei confronti di George Pell ...

Il Cardinale George Pell va in carcere : Il cardinale George Pell, in attesa della sentenza prevista per il 13 marzo 2019, andrà in prigione, nella Assessment Prison di Melbourne. Lo ha deciso la County Court dello Stato di Victoria che gli ha revocato la libertà su cauzione dopo un'udienza pre-sentenza di condanna che ha visto i legali delle due parti presentare le proprie argomentazioni. Pell, tesoriere e numero tre del Vaticano, lunedì scorso è stato dichiarato colpevole di ...

Il Cardinale Pell in carcere - non è più "ministro dell'economia" vaticano : Nella serata stessa di martedì il portavoce ad interim della Santa Sede, Alessandro Gisotti , ha fatto sapere tramite un tweet che il cardinale non è più il prefetto della Segreteria per l'Economia, ...

Il Vaticano ha aperto un’indagine nei confronti del Cardinale George Pell per le accuse di violenza sessuale su minori : Il Vaticano ha aperto un’indagine nei confronti del cardinale australiano George Pell, ex consigliere stretto di papa Francesco, condannato per abusi sessuali su due minorenni da un tribunale australiano. Pell, che è il sacerdote di più alto grado nella gerarchia ecclesiastica